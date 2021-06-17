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感動｜愛行山狗狗步向生命盡頭  主人用手推車載牠走最後一趟
51 分前
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人類忠誠朋友生命盡頭感動
感動｜愛行山狗狗步向生命盡頭  主人用手推車載牠走最後一趟
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Monty癌症復發，在生命結束前，主人Fresco與牠重遊Brecon Beacons山脈。(互聯網)
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Fresco用手推車載著Monty，與牠一起登上山頂。(互聯網)

英國10歲拉布拉多貴婦犬Monty喜歡行出，多年來多次與主人Carlos Fresco登上威爾斯的Brecon Beacons山脈。Fresco眼見Monty日漸虛弱，走向生命盡頭，他用載泥頭的單輪手推車，載著Monty來一趟臨別之旅，最後一次重遊Brecon Beacons。

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途中遇上的山友，都為Monty將離世感到難過。(互聯網)
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Monty上月離世。(互聯網)

與血癌搏鬥18個月上月離世

Fresco指，Monty癌症復發，健康急劇惡化，與血癌搏鬥18個月，已於上月21日離世。他推著愛犬在山上行走時，很多山友都好奇上前，知道Monty身體情況後，大家都感難過，有人更想推Monty一段路，陪牠行最後一次山，大家雖素未謀面，但很多人對Monty生命正流逝，都傷心落淚。Fresco感謝在旅程中，大家的支持和鼓勵，他們真的擔心Monty的情況。他又說，Monty感動很多人，為與牠接觸的人帶來歡樂，讓他們覺得人生有時也不是太差。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/感動｜愛行山狗狗步向生命盡頭- 主人用手推車載牠走最後一趟-275073
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