感動｜愛行山狗狗步向生命盡頭 主人用手推車載牠走最後一趟

英國10歲拉布拉多貴婦犬Monty喜歡行出，多年來多次與主人Carlos Fresco登上威爾斯的Brecon Beacons山脈。Fresco眼見Monty日漸虛弱，走向生命盡頭，他用載泥頭的單輪手推車，載著Monty來一趟臨別之旅，最後一次重遊Brecon Beacons。

與血癌搏鬥18個月上月離世

Fresco指，Monty癌症復發，健康急劇惡化，與血癌搏鬥18個月，已於上月21日離世。他推著愛犬在山上行走時，很多山友都好奇上前，知道Monty身體情況後，大家都感難過，有人更想推Monty一段路，陪牠行最後一次山，大家雖素未謀面，但很多人對Monty生命正流逝，都傷心落淚。Fresco感謝在旅程中，大家的支持和鼓勵，他們真的擔心Monty的情況。他又說，Monty感動很多人，為與牠接觸的人帶來歡樂，讓他們覺得人生有時也不是太差。