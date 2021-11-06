慈雲山專門店群鼠食雞 飲品界：送貨較少擺門口

早前網上流傳照片顯示，慈雲山「強仔豬肉蔬菜專門店」關門後店外擺放一堆以膠籃盛裝的包裝雞，招惹大批不速之客「群鼠食雞」。香港冰鮮禽畜業商會主席郭時興表示，現時大部分食肆或檔販都會交低鎖匙，讓搬運工直接將鮮肉放入店內雪櫃，較少會閒置在門口，相信今次事件涉及搬運工人的操守問題，形容情況「誇張」。

郭時興提到，一般檔販或超市都會安排凌晨3時起送貨，準備清晨6至7時開門，而現時大部分店舖都會給送貨員鎖匙，讓送貨門開門及將食品放入店內，送貨員會先送貨給這類店舖；其他則只能放在門外，待店員上班才搬回店內。

建議蓋實發泡膠箱

對於閒置門外的貨品，郭時興指，即使肉類以膠袋獨立包裝，但亦有機會遭老鼠咬破，或留下齒痕，「消費者都唔會買啦，食肆都會退返畀供應商」。他建議，只要送貨員使用發泡膠箱裝好食品並蓋實，便能避免招惹老鼠。

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