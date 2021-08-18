慎入｜印漢遇車禍遭巨型鋼條插穿左胸 忍痛力驚人(有片)

人們生命力之強，真是不可思議。英國《每日郵報》報道，印度42歲男子辛格(Hardeep Singh)上周四在Bathinda一條公路駕駛貨車時爆軚失控撞欄，被一支長6英呎(約1.8米)、厚4英吋(約10厘米)的鋼條插穿左胸，一名路過司機發現，立即將他送院救治。

報道指，辛格被送抵醫院時仍清醒，只是劇痛難熬，因為鋼條太大，貫穿辛格左胸，醫生無法幫他做X光檢查。醫生指，辛格入院時不停唸著「神啊、神啊」，又說神會保祐他，因他從未做過傷天害理的事。

傷口僅距心臟半厘米

包括6名外科醫生的15人醫療團隊為辛格做了4個半小時手術，期間醫生們先用強力切割機將鋼條切短，再小心翼翼地移除，拔出時傷口血流如注。經電腦掃瞄發現，辛格其中一條肋骨和肩胛骨骨折，被插穿的位置僅距心臟約半厘米，肺部等主要器官亦幸未受波及。

手術後，辛格左胸留下一個直徑約10厘米的血洞，他暫須靠呼吸機協助呼吸，醫生說，他已脫離危險期，但因傷勢嚴重，需長時間康復。