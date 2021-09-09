慎入｜法羅群島屠殺1428條海豚染紅海灣 海洋牧羊人怒斥「野蠻」

丹麥的自治屬地法羅群島(Faroe Islands)舉行每年一度的海豚捕獵活動，英國《每日郵報》周二報道，今年是當地歷來最大規模的海豚屠殺，共有1,428條大西洋白斑紋海豚(Atlantic White Sided Dolphin)死亡。

報道指，獵人駕駛船隻，把大群海豚驅趕至岸邊，海豚被重重包圍、無路可逃，獵人便用魚鈎、利刀和長矛殺死海豚，鮮血將海灣染紅，海豚屍橫遍地。日本、秘魯和所羅門群島等均有類似的獵殺海豚傳統，而法羅群島這回相信是全球有紀錄最血腥的其中一次。

部分居民「捍衛傳統」

動物權益組織譴責獵殺海豚是「野蠻行為」，法羅群島居民亦反應兩極，有人反對，也有人要求外界尊重他們的傳統。當地的海豚捕獵傳統可追溯至公元9世紀、諾斯人(Norsemen)最早聚居於北大西洋海島的時候，當時鯨魚肉和海豚肉是居民的主糧。

時至今日，捕魚仍是法羅群島的主要經濟活動，居民獵殺海豚作食用。根據當地法例，領航鯨、樽鼻海豚、白吻斑紋海豚以及鼠海豚均可獵殺，但亦規定民眾捕獵時必須讓動物不受痛苦地快速死亡。2015年，政府修例，規定獵人須修讀有關課程，學習正確的捕殺方法，例如直刺脊椎使動物即時死亡。

海洋牧羊人駕船出海抗議

環保組織「海洋牧羊人」指，過去10年，法羅群島的居民已獵殺逾8,000條鯨魚和海豚。該組織多年來以行動抗議，在獵殺活動期間，會駕船出海，與漁船對峙並表達不滿。組織首席營運主管Rod Read批評這是「過時的野蠻遺俗」，現今的法羅群島居民根本不需吃海豚肉，「現在是太多不人道的殺戮」、「以傳統做藉口」，為此「海洋牧羊人」必須反對這些行為。

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