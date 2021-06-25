邁阿密塌樓｜仍有156人失蹤 結婚59年夫婦同喪命

美國佛州邁阿密上周四凌晨發生的塌樓事故，仍有156人失蹤，另外搜救人員找到的5具遺體，已確認其中4人身份，包括一對結婚59年的老夫婦和一名兩子之父。

83歲的Antonio Lozano的遺體在上周四發現，79歲妻子Gladys Lozano則在上周五，兩人的DNA快速檢驗與他們兒子Sergio的DNA吻合，確認兩人身份。他們住在倒塌12層高大廈的9樓，Sergio受訪稱，事發前數小時才與父母食完晚飯，又說父母過去曾說害怕不能一起死去。Sergio住在父母寓所附近，他當時正在床上，與妻子都聽到巨大聲響，以為是風暴或龍捲風，走去露台搬走傢俬，卻見到父母所居的大樓倒下來變成瓦礫，向妻子說：「它不見了。」妻子大聲問「你說甚麼？」他回答「我父母的公寓不在那裡，消失了！」他立即衝落樓下。Lozano另一名兒子說，「第三世界國家才會有樓宇倒塌，他們沒有建築條例監管，在這裡不應發生。」他指，父母打算下月21日慶祝結婚59周年，兩人認識超過60年。

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另一名已確認身份的死者、54歲Manuel LaFont住在8樓，遺體在上周五發現，他育有兩名分別10歲和13歲的子女，他當時應該與另一友人在屋內，後者仍失蹤。54歲Stacie Fang的遺體上周四發現，是首名獲確認身份的死者，她被拯救人員從瓦礫中拉出來，惜送院後不久死去，其15歲兒子則被困在床架下無被瓦礫壓住，獲一名經過的遛狗人士救出，撿回一命。

工程師3年前已發警告

肇事樓宇在毫無預警下倒塌，但在一份最新公開的2018年報告中，一名工程師已指倒塌樓宇的泳池下方，出現重大結構損毀，而地庫停車場的石屎也現剝落，相信與大樓長年被海邊空氣的鹽分侵蝕有關。報告指大樓須全面維修，但無提到有倒塌風險。