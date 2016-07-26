慘絕人寰｜美德州3兄弟妹被遺棄 與9歲兄弟骸骨共處

美國德州休斯敦市發生駭人聽聞的慘案，3名遭遺棄的未成年人被發現於公寓內陪伴骸骨多日。綜合報道，當地警察於周日(24日)接報，下午前往休斯敦市中心以西的一處公寓大樓進行家庭檢查時，發現3名未成年人士和1具遺骸。另有報道指，警方當時接獲15歲的少年報案，稱他9歲的弟弟在房內已經死亡1年。目前還不清楚孩子們獨自生活了多久，甚至有否上過學。

料3兄弟妹獨處已數月至1年

當地警長Ed Gonzalez表示，這3名未成年人士分別為15、10和7歲，年紀最小的兩個出現營養不良及受傷的情況，15歲的少年似乎盡力去照顧弟妹，3人均被送往醫院接受治療，交由縣政府監護。至於現場發現的遺骸，相信死者是兒童，跟3人是兄弟姊妹的關係。

當被問到3兄弟妹獨處多少個星期時，Ed Gonzalez說，他們可能在公寓裡待了數個月甚至1年。他感嘆這種狀況真的讓人心碎。報道指，孩子們的母親和她的男朋友已經找到，兇殺案調查人員正在接受調查。