慘絕｜南非繁殖場獅子餓到皮包骨終要安樂死 自相殘殺遭兄弟獵食

萬獸之王這樣淒涼……愛護動物協會(SPCA)近日揭發南非自由邦省(Free State)一個獅子繁殖場涉嫌嚴重虐待及疏忽照顧，英國《每日郵報》報道，SPCA指該處飼養59隻獅子和老虎，今年8月一場大火，部分獅子燒傷但一直沒人治理。火警前，獅子早已捱餓一段時間，部分餓到皮包骨，部分身體虛弱、無法站起。長期飢餓，更有獅子互相殘殺，慘況是，其中一隻獅子被同伴獵殺，最後被3個餓透的兄弟吃掉。

30隻獅子終安樂死

SPCA獸醫速往營救，把慘受傷患和飢餓折磨的獅子帶往治療，惟其中30隻經多日治療後仍未見起色，最終人道毀滅。報道引述南非社福部門官員指，這是他們處理過其中一宗最嚴重的虐待動物案。

SPCA調查員Reinet Meyer表示，當日他們進入繁殖場，目睹獅子慘況即大感震驚，「既心痛，靈魂也淌淚」，可以想像，那些獅子事發時根本無法逃離火場，被迫吸入濃煙。Meyer說，只見獅子躺在地上不動，燒傷的爪子向上，瘦弱的身體被燒傷，面部亦留有燒傷疤痕，「其中3隻本該是萬獸之王的雄獅根本站不起來，牠們試著起身，但一次又一次的乏力跌倒。難以想像這些獅子所受的痛苦是怎樣」。

獅子老虎是「搖錢樹」

報道指，估計南非約有1.2萬獅子在繁殖場飼養，是野生獅子的4倍。部分繁殖場不法牟利，會把幼獅與母獅分開，收取入場費，讓遊客給幼獅餵奶或互動拍照。此外，經人工繁殖的成年獅子和老虎會供給遊客打獵，牠們被放進圍封的狩獵場，遊客支付數萬英鎊，便可選擇動物品種，在當地人帶領和指導下打獵。

慘絕｜南非繁殖場獅子餓到皮包骨終要安樂死 自相殘殺遭兄弟獵食