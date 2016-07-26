慳錢妙招｜美33歲青年還清學貸兼買樓 買樂園年票7年狂食免費餐

33歲仔還清grant loan(學生貸款)不出奇，若還置業呢？有些人財來自有方，美國這位青年靠的則是慳——其方法在於購買樂園年票，再狂吃園內免費餐，吃足7年。

居於加州聖塔克拉利塔(Santa Clarita)的33歲機電工程師戴倫(Dylan)，近日向美媒分享慳錢買樓心得，就是「用150美元(約1,170港元)購買可無限次入場的Six Flags樂園年票，包含泊車及一日兩餐費用」，「若算準時間(入場)，每日可在樂園內免費吃午及晚餐」。

7年來吃2000個免費餐

這招聽落濕碎，但積少成多，戴倫7年來常入園用餐，保守估計吃了逾2,000餐，平均每餐成本僅約150美仙(約4港元)。戴倫稱有同事月花1,500美元(約1.17萬港元)在膳食上，他堅決不步此後塵，最終靠省回的膳食費，還清學生貸款、置業兼結婚。他得以利用此秘技，有賴工作地點距Six Flags樂園僅5分鐘車程，「頭一年我完全不用去買餸」，「我算好時間，午膳時間入園，然後返回辦公室，放工回家途中再入園(吃晚餐)。」之後的6年因女伴搬來同住，戴倫減至每周入園午膳三、四次，晚餐則回家吃。

龍肉食得多都無味，免費餐的「美食」，有煙肉辣汁芝士醬炸雞肉、燒牛肉潛艇三文治配茄汁豆和薯片、熱狗配薯格及雪糕等，放假入園暢玩偶爾吃一次可能很棒，日日吃則可能反胃，戴倫直言︰「我厭透那些雞肉……估計吃了約150次，一次有5件，即是750件」，直言可能以後也不會再吃。

慳錢妙招｜美33歲青年還清學貸兼買樓 買樂園年票7年狂食免費餐