憑九巴月票免費換領「天際100」入場券

九巴繼早前推出全新「九巴月票」激賞活動，為九巴月票的乘客帶來驚喜優惠，現再加推獨家獎賞。凡於7月13日至8月28日期間，持有有效「九巴月票」的乘客，在手機程式App1933的「九巴月票獨家獎賞」版面內，完成以下3個動作，即可免費換領「天際100」標準入場門票(包括「5G科技館」) 兩張。



換領優惠3步驟包括，購買「九巴月票」，而該月票須於下列換領日期內有效；以載有「九巴月票」的八達通卡或八達通產品，於App1933登記「九巴X龍運FUN分賞」；及登記成為「The Point by SHKP」會員或輸入已登記「The Point by SHKP」的電話號碼。

完成後，系統將出現兩個二維碼(QR code)，每個二維碼可用於1人入場。乘客憑該碼（列印或手機顯示均可）於星期一至五（公眾假期除外）到「天際100香港觀景台」免費入場參觀，毋須換領實體門票。換言之，持有二維碼人士可帶同朋友進場，或可於指定日子內分開兩次入場。