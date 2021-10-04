應徵校長列明需「愛國」 元朗商會小學：理所當然

元朗商會小學招聘明年9月到任的校長一職，在求職網站刊登招聘廣告，列明應徵者需要具備「愛護國家」的條件。該校回覆傳媒查詢時指，校長具備愛護國家的情操屬於「理所當然」。

根據該則招聘廣告，列明應徵者除需要具備良好的中、英語文能力及「校長資格認證」等學歷外，還要有教育理想、抱負和使命感，而且需要愛護國家，並需要教育視野遠大、具卓越領導能力，以及能成為師生的良好楷模。

校方：根據申請人在申請函及面談時表述作評核

該校表示，學校有責任讓學生認識一國兩制及國家安全的重要，因此校長具備「愛護國家的情操應是理所當然」，而「校長遴選委員會」會根據申請人在申請函及面談時的表述，評核申請人各方面的條件；除了學歷及資格認證外，並無就某一項的條件訂定具體指標。

根據學校網站，該校1946年由元朗商會教育促進有限公司創立，現任校監與新界總商會會務顧問戴耀華同名。

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