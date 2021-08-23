懼怕中國資本？日本長崎賭場項目港企落選

日本國內首個賭場項目，有意參與的長崎縣早前向各地招攬投標，今個月中確定由奧地利的財團優先洽談，落選的兩個財團都批評長崎縣的審查不公。有日本傳媒指，兩家公司的落選原因或與日本憂慮中國資本有關。

日本雜誌《Daily新潮》報道，在2018年通過IR整備法後，會在全國選定3個地點設置大型綜合度假村，當中包括賭場。然而，由於反對派當選橫濱市長，計劃可能因此告吹，餘下兩個落腳地可能是大阪及長崎。

長崎縣年初接受投標，當時有5間公司入標，最終選定3個財團，當中1個為香港上市公司威華達控股(0622)代表的財團，另1個為奧地利財團以及由日本及台灣財團合組的NIKI & Chyau Fwu (Parkview) Group。

奧地利財團戲劇性逆轉

然而，最終威華達及NIKI & Chyau Fwu都未能獲選最後洽談的企業。根據日本傳媒報道，在第一次審查時，NIKI & Chyau Fwu獲得182.9分，是評分最高的財團，而威華達亦有154分，至於奧地利財團僅得94.7分。不過，到第二次審查後，卻出現了戲劇性的結果，當中NIKI & Chyau Fwu僅有667.1分，威華達有682.8分，而奧地利財團反以697分擊敗另外兩個財團。

《Daily新潮》表示，在向威華達查詢時，得出一個回應指長崎縣曾在最後的展示中，曾「威脅」要威華達退出。據報指，長崎縣曾點出一個香港投資者個人博客內容，而要求威華達退出。在之後的兩次視象會議時，威華達在代表律師出席下，向評審表明拒絕退出，並指有關背景調查並非事實。

至於NIKI & Chyau Fwu (Parkview) Group就表示，在7月時收到縣的審查，指他們的誠信出現問題。有指當中NIKI Group的營運商，其實是設於香港的新濠博亞娛樂，但NIKI & Chyau Fwu (Parkview) Group代表，就以保密為由拒絕公開營運商資料。他們指，自己的營運商得到歐洲嚴格的審查並取得賭場經營權，並對長崎縣的指責書面回應及作出解釋。NIKI Group又指長崎的指責是沒有根據，並拒絕退出。

候補地靠近海上自衞隊基地

對於有關企業是否涉及誠信問題，《Daily新潮》訪問的專家指出：「這是中國資本的問題。日本政府對受中共影響的企業，涉足賭場業務深感憂慮，因為這會涉及巨大的利益；加上6月時，日本通過《重要土地利用規制法》，禁止在自衞隊等軍事基地附近的土地被外國資本收購，而長崎的候選地附近就是佐世保海上自衞隊基地，相信長崎縣所考慮的是這一方面。」

《Daily新潮》之後再就誠信及海外資本問題向威華達查詢。威華達回應指：「沒有了解到中國資本成為問題，如果中國資本是問題應該事前就提出，而不是像預先選定好後，將我們隱藏在不道德的過程中，而且我們的投資者全部都是美國及加拿大公民。」

長崎縣方面回應就指，整個審查過程都是公平公正，又指目前仍在進行審查中，故整個過程不方便公開，但會在本月底完成後再向公眾公布。被記者多次問到有沒有「威脅」涉事企業退出，有關人士未有否認，僅表示之後會作出解釋。