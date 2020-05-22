戀足癖2.0｜英漢自爆戀臭腳癖 月花2100港元上網買臭襪來聞兼嘗味

戀足癖2.0！！！英國赫爾(Hull)一名33歲商人自爆有「戀臭腳癖」，每月花200英鎊(約2,150港元)上網買各式各樣的臭襪來「聞」，買拍攝女性足部的影片來「欣賞」，更會舔女性穿過的襪和絲襪來「嘗味」。有如此非一般的癖好，他強調「自己是正常男性」，「沒半點污穢」，也沒有性愛交易。

弄污襪子 各師各法

《鏡報》周日報道，該化名Mr D的商人近日接受地方媒體Hull Live訪問，稱他會上網徵求臭襪，通常花40英鎊(約430港元)買4至5隻污糟襪、30英鎊(約322港元)買一段腳部影片。

他說：「我鍾意襪和絲襪，人們通常會把襪子穿著多日，就賣給我。有人穿著這些襪子去做gym、去跑步，完全由他們決定怎樣弄污……我也會買有色情成分的足部照片和影片，因為我喜歡腳趾和腳掌」。

出高價買「名人之足」

Mr D說，如果是「特殊人物」或名人的足部物品，他會出價高一些，如60至70英鎊(約645至752港元)來購買，強調只想要女性的足部，主要是21至38歲的女性，吸引之處是，她們的「足部優雅」、「性感」。

臭襪到手，Mr D說「只是鍾意嗅聞，放它們入口去嘗味。我會保留它們，隔一段時間再拿出來聞一下，就會很滿足」。他強調一切很正派，沒涉及性愛交易，「一直都是基於尊重來做事，對參與的人沒施任何壓力」。