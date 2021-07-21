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或提上訴 欠2800萬訟費被頒令破產 陳振聰︰無債一身輕
4 小時前
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華懋慈善基金破產欠債一無所有破產令龔如心
或提上訴 欠2800萬訟費被頒令破產 陳振聰︰無債一身輕
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陳振聰昨自嘲「冇面嘅程度已到最低點」。(電視截圖)

商人陳振聰涉偽造已故華懋集團主席龔如心遺囑被判監，上月刑滿出獄；他因拖欠約2,800萬元訟費，去年遭華懋慈善基金入稟申請破產，案件昨於高等法院聆訊，陳振聰要求法庭再給他時間，讓他申請法援處理破產案件，以及說服妻子出售聯名物業支付訟費，但法官考慮到陳振聰另欠稅務局及龔如心的遺產管理人大筆巨債，最終頒令陳振聰破產。陳振聰離開法庭時指，出獄後已一無所有，「(破產令)只不過令我所有債項由這一分鐘起，無債一身輕。」
 

陳振聰昨出庭親自陳辭反對破產呈請，透露原欠華懋慈善基金逾五千萬元訟費，在囚期間一直向親友借貸，已向華懋支付了一半訟費，他承認自己現時沒有銀行戶口、沒有任何信用卡，「喺世界任何地方我都無錢」，但仍有兩個與太太聯名的物業，惟她拒絕出售物業，妻子亦不同意先賣出一幢物業，然後讓她全權持有另一幢物業的做法，不過陳希望法庭給他時間說服太太。他又透露，就爭產案已向內地法院提出訴訟，廈門法院排期11月開審，擔心香港法院判他破產會影響在內地的訴訟。


法官說，陳振聰除了拖欠華懋訟費外，亦拖欠龔如心的遺產管理人及稅務局巨債，認為他即使可以說服其太太售出物業，所得亦不夠還款，若他一直不償還，其中一方都會申請他破產。法官又稱，陳振聰對華懋一方的指控全是憑空，沒有提供任何證據，最終頒令他破產。


陳振聰在庭外向記者表示，破產令不會對他有任何影響，「我實際上已破產，沒有任何金錢，……(破產令)不會對我有任何影響，唔會令我冇面，因為我冇面嘅程度已到最低點，離開監獄後一無所有，破產令只不過令我所有債項由這一分鐘起，無債一身輕。」他又稱，未來會專注廈門法院的訴訟，相信裁決能證明他無辜；又表示不排除就破產令上訴。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/或提上訴-欠2800萬訟費被頒令破產-陳振聰︰無債一身輕-280207
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