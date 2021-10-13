或涉健康理由 金正恩西裝配涼鞋

北韓領袖金正恩日前於勞動黨76周年黨慶發表演說，有記者從官媒朝中社發布的影像，發現一身西裝的他配上涼鞋行紅地氈，有別於以往公開露面常穿的皮鞋。總部在南韓的新聞網站《北韓新聞》(NK News)資深分析記者茲維爾科(Colin Zwirko)稱，雖然不肯定金正恩之前曾否穿涼鞋示人，但估計他今次這樣穿，與保護健康有關，但亦可能是為了舒適。茲維爾科指金正恩短時間內體重大減，9月發表長篇演說時曾站在軟墊上。



另外，朝中社報道，該國周一起舉辦「自衛．2021」國防發展展覽會，展示新型洲際彈道導彈「火星16」型、高超音速導彈「火星8」型等近5年研製的武器。金正恩在會上發表講話，指平壤只是為自衛而加強國防力量，並非為發動戰爭，強調同一民族在朝鮮半島互相動武的悲劇歷史不應重演。他提及美國近日頻繁對北韓釋放不敵對信號，但未有任何依據令人相信，批評美方仍在堅持錯誤的判斷和行為，繼續製造地區緊張局勢。

或涉健康理由 金正恩西裝配涼鞋