或違國安 港大學生會評議會感激刺警疑兇 港大保安局譴責

銅鑼灣崇光百貨外於7月1日晚上發生刺警案，疑兇當場自殺死亡。港大學生會評議會日前開會為刺警後自戕身亡的男子梁健輝默哀，並稱感激疑兇為香港作出「犧牲」。香港大學發言人批評評議會美化暴力襲擊，為社會帶來錯誤訊息。保安局昨亦不點名強烈譴責有大學學生組織將企圖謀殺警員的冷血行為美化及英雄化。



香港大學學生會評議會前晚於召開緊急會議，據港大學生會學苑的即時新聞報道，會議開始前為梁健輝默哀一分鐘。評議會其後通過動議，就梁的死亡表示深切哀悼，又向其親友表示深切同情及慰問，「並感激梁為香港作出的犧牲」。



香港大學強烈譴責有學生以港大學生會評議會名義，美化暴力襲擊；批評以「犧牲」形容涉嫌襲警後自戕的行為，將會為社會帶來錯誤訊息。港大譴責任何暴力，並反對任何宣揚及合理化暴力的言論和行為。



保安局發言人表示，強烈譴責有大學學生組織美化及英雄化兇徒企圖謀殺警員的冷血行為，強調歌頌並鼓吹悼念實施「孤狼式」恐怖襲擊的兇徒無異於支持和助長恐怖主義，違反人道，與市民為敵，呼籲大眾認清事實，不要被歪理誤導。發言人又指，將兇徒的兇殘行為形容為「犧牲」並作出哀悼是「顛倒是非」，而令人痛心及憤怒的是，有關言行是正在接受高等教育的大學生，認為是辜負了他們的父母、社會和大學的栽培和期望，直言應該感到羞恥，重申任何人宣揚恐怖主義或煽動實施恐怖活動，可能觸犯《港區國安法》。