戴妃雕像揭幕｜威廉亨利亡母面前重聚 能否化干戈？

今天(1日)是英國已故戴妃的60歲冥壽，由兩位愛兒威廉及亨利聯手策劃打造的一座紀念雕像，今午在肯辛頓宮揭幕，二人一起出席儀式。自從亨利淡出王室、並在美媒公開批評王室後，盛傳與兄長威廉關係幾近決裂，今次是兩兄弟繼4月爺爺菲臘親王的喪禮後，再次碰面，各界關注兩兄弟在亡母雕像面前，能否破冰。

英媒報道，戴妃雕像日前已安放在肯辛頓宮的花園Sunken Garden內，以箱子遮蓋。花園經過特意改造，栽種了4,000棵戴妃最愛的植物及花卉。儀式開始前，已有不少王室fans從英國各地來到肯辛頓宮外等待。

該雕像於2017年戴妃逝世20周年時，由威廉及亨利策劃，出自雕塑家蘭克布羅德利(Ian Rank-Broadley)之手。揭幕禮以私人形式低調舉行，出席賓客人數不多，除威廉及亨利外，還有戴妃的弟弟史賓沙(Charles Spencer)及兩位姊姊薩拉(Lady Sarah McCorquodale)與珍費洛斯(Lady Jane Fellowes)，女王及王儲查理斯沒有出席。據報威廉及亨利在儀式後還會出席私人小聚會。

英媒指，過去兩年威廉亨利的關係非常繃緊，就算在菲臘親王喪禮後，兩兄弟在威廉夫人凱特推動下稍作傾談，亦無太大幫助。據報二人在日前英國於歐國盃中戰勝德國後，曾互發短訊。