戶外互動｜海洋公園復辦哈囉喂 開放式景區新玩法

海洋公園事隔一年重啟「哈囉喂」活動，並以疫情新常態設計活動主題，推出一系列「新常態，新玩法」哈囉喂，不再以封閉式鬼屋作主打活動，改以室外開放式及更大「驚嚇景區」作賣點，部分有互動元素，如須解謎和尋寶等。哈囉喂周五(10月1日)開始，票價成人360元，但3個互動驚嚇景區須追加280元，即要玩盡所有設施便需640元。圖：鍾式明

今年海洋公園哈囉喂以多個開放式景區作新玩法。管理及演藝節目執行總監吳守堅表示，防疫需要也是構思開放設計新玩法原因之一，公園營運會跟隨政府防疫指引，包括演藝人員及其他職員會戴口罩，而口罩也變成化妝一部分。新任行政總裁黃嗣輝指，對票價定價有信心，並指互動景點新玩法有限制，難以接待所有賓客，「如果唔係排一日都排唔到完」，因此有特別價格安排；並謂公園花心思推出新景點。

指定景區追加280元門票

公園以約十個驚嚇景區作今年哈囉喂主打活動，照顧一家大細家庭客的景區設於山下園區，例如有5米高「南神」的「南神莊園」打卡位，山上高峰樂園則有更多驚嚇元素景區，包括「玩濕身」的「陰濕奪寶」。3個須追加280元的互動景區為「屍襲逃亡」、「陰濕奪寶」及「鬼上身事件簿」。就「陰濕奪寶」涉水槍「射搶」會否弄濕賓客口罩，公園演藝節目總監歐陽綺華表示，會為演藝人員提供訓練，只會用水槍「襲擊」賓客手上的地圖，籲遊人毋須擔心。

另外，公園早前已推「玩過夜」的「星夜高峰哈囉喂Glamping」露營活動，10月1日至萬聖節(31日)期間23個晚上舉行，每個帳篷6,888元套票已經預約售罄。

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