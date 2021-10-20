戶外展銷 月底葵涌運動場舉行 美食嘉年華貨品低至一折

大型展覽陸續重辦，睽違兩年、由香港中華廠商會主辦的戶外美食盛會——第八屆香港美食嘉年華，將於10月30日至11月7日在葵涌運動場舉行，冀讓受疫情影響的商戶與「愛食買玩」人士再次相聚，一如以往，搜羅環球美食及提供優惠，包括低至一折震撼價發售，但場內不設試飲試食。 (圖：莊振邦)

嘉年華有近270個攤位、共207個展商參加，分「休閒食品區」、「健康養生區」、「餐飲用具區」及本屆新增的「香港原味道市集」4大主題展區。在不同時段有不同優惠，例如首3日開鑼期間有「開鑼狂賞周」，提供2元燒肉汁、2元豆漿、5元陶瓷刨等優惠。

其中「一豚食品」也提供特別會場優惠，每日20份以19.9元購買原價68元的豬手，公共關係及營銷經理莊珮樺指，據暑假的購物節經驗，有信心可再增一至兩成生意額。提供100元3瓶泡菜或魷魚刺身優惠的「阿豬媽」，負責人張先生亦指，購物節意外地受歡迎，3日展期做到近6位數生意額，冀嘉年華再突破一至兩成。

工展會12月維園舉行

嘉年華期間亦有攤位活動、遊戲、舞台表演及獎品總值超過100萬元的大抽獎。入場門票每張4元，小童、長者及殘疾士免費；已打一針新冠疫苗人士每日下午4時30分後可免費入場；雖然免費入場沒有名額限制，惟因應防疫措施，場地每小時只能容納3,000人次。廠商會會長史立德表示，疫情穩定，把握機會重辦「平靚正」、富新鮮感和歡樂氣氛的消閑購物大型活動，冀消費券效應，可做到1億元生意額、吸引約15萬人次，但同時防疫不能鬆懈，場內不設試飲試食。史立德又透露，工展會已定於12月11日至明年1月3日在維園舉行，已經預訂場地，正積極籌備，將有逾850個攤位及400個展商參與。

戶外展銷 月底葵涌運動場舉行 美食嘉年華貨品低至一折