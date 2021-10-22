房委會10重建項目可供3.3萬伙 白田邨美東邨最快2027完成

房屋供應持續緊張，運輸及房屋局長陳帆表示，房委會現正推展共10個重建項目，共可提供3.3萬個單位，包括5條公共屋邨重建，可釋放約1萬個單位，其中白田邨(較舊部分)及美東邨(較舊部分)預計2027/2028年度落成，屆時分別可提供約6,600及約2,800個單位，較重建前增3,100個及2,135個。

西環邨馬頭圍邨額外提供2400伙

新一份《施政報告》提出重建西環邨及馬頭圍邨，陳帆於網誌表示，兩條屋邨分別可由現時約600個及2,000個單位，額外提供約500個及1,900個單位。陳帆指，西環邨本來規模較小，預計可一次性遷置受重建影響的居民，而當局擬運用毗鄰西環邨的加惠民道公營房屋發展項目作遷置。至於馬頭圍邨，當局現時擬用鄰近的土瓜灣道公營房屋發展項目作遷置，初步預計將分期遷置。另外，現正推行的華富邨的重建項目將分階段進行，重建後將提供約1.22萬個單位，較原本增約3,000個。

清拆石籬中轉房屋及工廈釋放6400伙

陳帆表示，房委會將清拆石籬中轉房屋，改作公營房屋用途，目標在明年12月清空，項目預計可提供約1,600個單位。另外，房委會將重建房委會轄下工廠大廈，即火炭的穗輝工廠大廈、九龍灣的業安工廠大廈、長沙灣的宏昌工廠大廈及葵涌的葵安工廠大廈，改作公營房屋用途，並目標同時清空四個工廠大廈的租戶，當局預計重建後可提供共約4,800個單位。

相關新聞：