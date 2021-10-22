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房委會10重建項目可供3.3萬伙　白田邨美東邨最快2027完成
1 小時前
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陳帆運輸及房屋局白田邨美東邨西環邨馬頭圍邨華富邨石籬中轉房屋​​​​​​​房委會
房委會10重建項目可供3.3萬伙　白田邨美東邨最快2027完成
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新一份《施政報告》提出重建的西環邨。(資料圖片)

房屋供應持續緊張，運輸及房屋局長陳帆表示，房委會現正推展共10個重建項目，共可提供3.3萬個單位，包括5條公共屋邨重建，可釋放約1萬個單位，其中白田邨(較舊部分)及美東邨(較舊部分)預計2027/2028年度落成，屆時分別可提供約6,600及約2,800個單位，較重建前增3,100個及2,135個。

西環邨馬頭圍邨額外提供2400伙

新一份《施政報告》提出重建西環邨及馬頭圍邨，陳帆於網誌表示，兩條屋邨分別可由現時約600個及2,000個單位，額外提供約500個及1,900個單位。陳帆指，西環邨本來規模較小，預計可一次性遷置受重建影響的居民，而當局擬運用毗鄰西環邨的加惠民道公營房屋發展項目作遷置。至於馬頭圍邨，當局現時擬用鄰近的土瓜灣道公營房屋發展項目作遷置，初步預計將分期遷置。另外，現正推行的華富邨的重建項目將分階段進行，重建後將提供約1.22萬個單位，較原本增約3,000個。

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運輸及房屋局長陳帆。(資料圖片)

清拆石籬中轉房屋及工廈釋放6400伙

陳帆表示，房委會將清拆石籬中轉房屋，改作公營房屋用途，目標在明年12月清空，項目預計可提供約1,600個單位。另外，房委會將重建房委會轄下工廠大廈，即火炭的穗輝工廠大廈、九龍灣的業安工廠大廈、長沙灣的宏昌工廠大廈及葵涌的葵安工廠大廈，改作公營房屋用途，並目標同時清空四個工廠大廈的租戶，當局預計重建後可提供共約4,800個單位。

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施政報告｜未來10年建33萬公屋　擬重建西環邨馬頭圍邨

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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/房委會10重建項目可供3-3萬伙　白田邨美東邨最快2027完成-289862
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