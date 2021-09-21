房屋短缺｜傳中央向港地產商施壓 施永青：說法言過其實

日前有外電引述消息報道，中央向本港地產商施壓，希望協助解決房屋短缺問題，亦不再容忍壟斷行為，地產股一度大跌。中原集團主席施永青今早在港台節目表示，中央打壓地產商的說法言過其實，他認為地產商在本港房屋問題扮演重要角色，中央要尋求其支持和配合，「無理由要搵地產商開刀，迫佢埋牆角」。

施永青：遊戲規則無得改

此外，外電報道內亦提及「遊戲規則已經改變」，他認為，私有財產等權利已列明在《基本法》，即使政府以公眾利益為由收回土地，亦要作出合理補償，強調遊戲規則「無得改，點可以改」。



至於壟斷問題，施永青指，本港有競爭法，地產商不應有壟斷行為，過去政府審批農地改劃進展緩慢，叫價與市場脫節，如果有措施配合，地產商有能力提升每年建屋量。他又贊成改組城規會，成員在審批改劃時，應該將提高住宅供應量放在壓倒性的優勢位置。

倡商企合作建廉價資助房屋

出席同一節目的公屋聯會的總幹事招國偉表示，歡迎私人地產商參與建設公營房屋，建議政府考慮研究地產商與社企合作，興建廉價資助房屋，甚至類似房協的乙類屋邨單位予特定人士租住。

招國偉又提到，期望政府加快公屋流轉，例如公屋富戶毋須繳付額外租金，而是協助他們儲起有關款項，日後購買資助房屋。他亦建議重設長遠房屋策略督導委員會，商討不同類別群體的住屋需求，並研究將資助房屋轉售期限制由3年延長至5年。