房屋短缺｜傳中央向港地產商施壓 施永青：說法言過其實

有外電日前引述消息報道，中央向本港地產商施壓，希望協助解決房屋短缺問題，亦不再容忍壟斷行為。中原集團主席施永青昨早在港台節目表示，中央打壓地產商的說法言過其實，認為地產商在本港房屋問題扮演重要角色，中央尋求其支持和配合，「無理由要搵地產商開刀，逼佢埋牆角」。



施永青表示，香港地產商一直肩負社會責任，但「地產商都係商」，營商仍以獲利為主。對於外電報道提及「遊戲規則已經改變」，施永青引述《基本法》稱，港人買賣私人房屋有保障，即使政府以公眾利益為由收回土地，亦要作出合理補償，強調遊戲規則「無得改，點可以改？」；又指不相信中央政府會向地產商發出指示，認為只是傳遞訊息。

就壟斷問題，施永青指，本港有《競爭條例》處理相關問題，外資及中資都可加入市場。不過他指過去政府審批農地改劃進展緩慢，叫價與市場脫節，如果有措施配合，地產商有能力提升每年建屋量。他又贊成改組城規會，成員在審批改劃時，應該將提高住宅供應量放在壓倒性的優勢位置，並考慮犧牲部分綠化地帶。

招國偉︰發展商可與社企合作

接受同一節目訪問的公屋聯會總幹事招國偉表示，樂見更多私人發展商參與公營房屋項目，又建議發展商與社企合作，提供廉價資助房屋，甚至如房協的乙類屋邨予特定人士租住。招國偉期望，政府可加快公屋流轉，例如公屋富戶毋須繳付額外租金，而是協助他們儲起有關款項，日後購買資助房屋。他亦建議重設長遠房屋策略督導委員會，商討不同類別群體的住屋需求，並研究將資助房屋轉售期限制由3年延長至5年。

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