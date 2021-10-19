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房屋需求｜公屋3年上樓目標續落空 陳帆︰逾十年後或能達到
19 分前
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公屋輪候上樓陳帆土地房屋
房屋需求｜公屋3年上樓目標續落空 陳帆︰逾十年後或能達到

現時一般人輪候公屋上樓平均需5.8年，較政府目標的3年長近一倍。當局強調有關目標依然不變，惟計及未來10年的需求後，料未來需10至20年才能達到目標，並要視乎需求會否增加。當局並透露，發展北部都會區時或會提高相關地積比，以興建更多房屋。

新一份施政報告提及未來10年已覓得約350公頃土地，可建33萬個公屋單位，滿足該十年期預計的30.1萬個公屋單位需求。身兼房委會主席的運房局長陳帆(圖)，昨出席立法會房屋事務委員會時，指公屋3年上樓目標不變，並稱中間若沒有新申請，第十年的供應始能滿足需求，因此相信要約10至20年達致3年上樓目標。

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陳帆回應特首提及房委會代支津貼想法謂只代表她關心問題。(蘇文傑攝)

不過，會上議員關注何時才能真正達致目標，民建聯李慧琼批評當局完全沒有理解到市民等上樓的痛苦，形容態度懶散，又指政府拒絕訂下目標年份，會令市民有政府不夠決心的觀感。陳帆回應時，承認暫未完全掌握有關數據，但強調當局會全力推進，承諾盡量朝3年上樓目標進發。

民建聯梁志祥就向政府建議，應全民動員加快建屋，如要求港鐵、馬會等有能力機構響應。陳帆指，房協和市建局現時都有協助增加房屋供應，並提到已與港鐵商討，於小蠔灣車廠用地協助建屋，盼民間和商界能大力支持。他並透露，政府曾考慮把工廠大廈改建成過渡性房屋，但考慮環境和安全問題後被逼放棄。

施政報告同時提出發展約350公頃土地的北部都會區，民建聯劉國勳關注這一帶地積比例能否提高，即時增加短期的房屋供應。陳帆表示，若土地、交通和環境配合，相關地積比已能提升30%，相信土地用途在日後發展改變規劃時，地積比都會有轉變。就特首林鄭月娥早前提出，由房委會代付輪候公屋現金津貼的想法，陳帆指這僅代表林鄭月娥關心房屋問題，他沒有補充。

房屋需求｜公屋3年上樓目標續落空 陳帆︰逾十年後或能達到

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/房屋需求｜公屋3年上樓目標續落空-陳帆︰逾十年後或能達到-289562
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