房屋需求｜陳帆：公屋輪候時間料2027年度起有較明顯改善

運輸及房屋局局長陳帆在網誌表示，公屋平均輪候時間有望在2027/28年開始的5年，有較明顯改善。

陳帆指出，政府過去數年持之以恆覓地，已覓得約350公頃土地，可興建約33萬個公營房屋單位，滿足未來10年預計30.1萬個公營房屋單位需求，在全速推行下，當中約10萬個單位會在明年至2026/27年間落成。而由2027/28年開始的第二個5年期，就預計能提供約23萬個單位。

當局會為輪候公屋基層家庭提供適切支援

陳帆又指，公營房屋每年的實際供應量並不相同，須視乎土地供應能否如期到位，若以平均數計算，第二個5年期每年會約有4.6萬個公營房屋單位落成。連同每年平均可淨回收約8,000個單位，在第二個5年期內，每年平均可提供約5.4萬個公營房屋單位。

陳帆又指，基層家庭輪候公屋期間，當局以現金津貼、劏房租務管制措施及過渡性房屋，為他們提供適切支援。

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