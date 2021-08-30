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手機短訊英文自動改錯笑料百出 母驚爆兒子是領養的原來accepted變adopted
55 分前
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手機短訊英文自動改錯笑料百出 母驚爆兒子是領養的原來accepted變adopted
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短訊示愛變結怨，送城堡變送棺材。(互聯網)
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阿媽透過短訊驚爆細佬是領養的。(互聯網)

寫英文短訊有串字自動改錯功能，修正串錯的字，但卻不時製造笑料，甚至驚嚇。外國傳媒就結集了一些自動修正出錯的笑話，例如有人為表達愛意，向愛侶發短訊說：「我很愛你，若有能力，我會送你一副棺材(casket)。城堡(castle)，我發誓我說的是城堡。」以下是其他：

發出者：我有嘢同你講。你是坐著嗎？
接收者：是。阿媽，有甚麼事？
發出者：你弟弟是領養的（adopted)！
接收者：甚麼？？？你在說甚麼？點解用短訊講？打電話給我
發出者：噢，這個死手機。我是寫接受(accepted)，手機卻改掉。耶魯大學收了你弟弟！

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誕嬰變吞嬰。(互聯網)

手機短訊笑料：誕嬰變吞嬰

發出者：你不會相信我今天發生了甚麼事；我在的士裡吞掉(devoured)一名嬰兒
接收者：甚麼！
發出者：哈！噢天啊。誕下(Delivered)！！！我發誓
接收者：噢我的天，男定女
發出者：大猩猩(Gorilla)；女孩(Girl)

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老竇係浴室變坐監。(互聯網)

手機短訊笑料：老竇係浴室變坐監

發出者：你老竇在監獄裡(in prison)
接收者：甚麼???????你在開玩笑吧？點解你無聽電話，我嚇死了
發出者：我是說，你老竇感興趣；對不起，是在浴室裡(in bathroom)，他對明天一起食晚餐感興趣
接收者：你那自動改錯令我減壽5年。

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叫客人買品客薯片(Pringles)，變叫人上門前先懷孕(pregnant)。(互聯網)
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/手機短訊英文自動改錯笑料百出-母驚爆兒子是領養的原來accepted變adopted-282735
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