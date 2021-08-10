打卡好去處｜最長屋邨天橋明日開通 橫跨16行車線

連接長沙灣海盈邨及海達邨的行人天橋將於明天開通，是本港現存公共屋邨中跨度最長的行人天橋。

現時入伙3年的長沙灣海盈邨，與鄰近社區設施被西九龍公路分隔，居民前往長沙灣一帶步程要10分鐘，惟新天橋開通後，由海達邨步行約4分鐘便可到達海盈邨。

使用拱橋結合桁架結構 一晚完成接駁工程

天橋長約145米，闊約6米，橫跨西九龍公路的三號幹線及連翔道，總共16條行車線，一邊連接海達邨的深水埗康樂文化大樓，另一邊連接海盈邨的升降機塔，由於建造難度高，新天橋採用了嶄新的建造方法，使用拱橋結合桁架結構，從橋的兩則分別組裝橋身，再用鐵塔吊下橋身完成接駁，一晚時間就完成接駁橋身工程，以減低對公路交通的影響。

房屋署總建築師黃至中表示，新天橋預料每日千幾至二千人使用，加上近期海濱有更多私人項目，相信有足夠的行人容量，至於日後會否在其他屋邨使用新設計，則要視乎每項工程的位置及地盤限制及技術考慮等。