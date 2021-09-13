打卡好去處｜FriendsWithYou巨型角色登陸西九藝術公園 太空館變白色「微笑菠蘿包」

打卡好去處｜Friends With You巨型角色登陸西九藝術公園 太空館變白色「微笑菠蘿包」

旅發局早前推出「香港．大城小區」—「西九龍」項目，鼓勵市民以藝術文化新角度探索西九龍，其中大型國際藝術裝置「Friends With You」亦已到港，宣揚愛、和諧與和平的角色化身12個大型充氣裝置，連同吉祥物神秘嘉賓，明起一連三星期在西九文化區藝術公園讓市民盡情打卡。

3層樓高「Little Cloud」

Friends With You由國際藝術家Samuel Borkson(佛羅里達州)及Arturo Sandoval lll(古巴)組成合，透過創作的作角色宣揚愛、和諧與和平。其中最矚目角色包括Little Cloud、Rainbow、Rainbow Worm和Jelly。其中Little Cloud一點也不「Little」，是全場最巨型的充氣雕塑，闊15米，高10米，高過3層的一朵白雲。Rainbow也不惹少，，闊9米，高4.6，也比小巴車身還要長。至於Rainbow Worm和Jelly，則是全球首度亮相的新角色，當中。Jelly更會化身吉祥物神秘驚喜出場。

太空館限定3星期變「微笑菠蘿包」

另一個不容錯過的打卡點是變身成巨型「微笑菠蘿包」的香港太空館，太空館「招牌」菠蘿包外型將貼上Friends With You角色笑臉，記得把握機會拍下太空館限定換裝時刻。

毋須預約 黃雨、三號強風等暫停開放

大型藝術裝置開放時間明天4時至晚上9時30分開放，之後24日起至10月14日，朝11晚9時半開放，最後入場時間為晚上9時。參觀毋須預約，但須瀏覽Friends With You 專頁，留意最新消息和「綠黃紅」顯示輪候情況。在展區附近錄得強風、天文台將發出三號或以上強風信號，黃色、紅色或黑色暴雨警告將暫停開放。

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