打卡新熱點｜炮台山東岸公園主題區周六開放 設巨型維港英文藝術裝置

位於炮台山海濱的「東岸公園主題區(第一期)」，將於本周六(25日)開放，公園內設有維港英文「VICTORIA HARBOUR」的巨型字型藝術裝置，料將成為公園內的打卡熱點。另外，園區有一條100米長的防坡堤開放予公眾行走，是維港內首條開放的防坡堤。

藝術裝置勵群眾走進作品

公園其中一大賣點是英文「VICTORIA HARBOUR」的15個字母巨型字型藝術裝置，名為「香港之光」。有關裝置透過五光十色的字體、香港各區的中文名字及網格設計展現維港的朝氣，字體採用的空心設計則旨在鼓勵群眾走進作品之中。市民亦可從海上遠眺裝置，從另一角度欣賞維港海濱。

百米防波堤首次對外開放

此外，場地另一大特色，是設有第一條於維港內正式向公眾開放的防波堤。防波堤長約100米，讓市民從維港內海以新角度欣賞香港迷人的海岸線。在防波堤末端可近乎360度飽覽維港景色，而其上的中環灣仔繞道東面排風口為配合海濱景緻而特別設計，曾於外觀設計比賽獲獎。



維港兩岸海濱全長約73公里，現時有24公里已開放予公眾使用。發展局長黃偉綸表示，非常高興能見證另一個海濱用地在「先駁通、再優化」的理念下開放，並為市民於維多利亞港進一步提供一條長約360米的海濱長廊，預計今年底會增至25公里，期望他日可由北角沿住海濱步行到西環。

炮台山港鐵站步行7分鐘即達

東岸公園主題區(第一期)面積約9,800平方米，位於屈臣道以西，原本為中環灣仔繞道工程地盤。公園的入口位於中環灣仔繞道行車天橋下，市民從炮台山港鐵站，經油街轉入電器道，至屈臣道街尾就可到達，步程約7分鐘。園區24小時全日開放，場地內設有兒童平衡車試驗空間，可帶同已繫上牽繩的寵物到訪。