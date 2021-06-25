打卡潮物 添加禁用人造色素 深圳抽驗泰綠檸茶75%不合格

內地不少茶飲店今夏都推出青青綠綠看起來非常清新的「泰綠檸檬茶」，即是以「泰式綠色茶底」配上即場捶打出味的青檸，吸引許多民眾排隊買來「打卡」。不過，深圳《晶報》聯合深圳市場監管局調查，抽驗市面20家茶飲店的泰綠檸茶，發現75%、即15杯都含有不得添加於茶飲中的人造色素「日落黃」。



報道指，泰綠檸茶售價普遍介乎人民幣13至20元，在較知名的「王檸」、「鄰里」等茶飲店，單是泰綠檸茶銷量就高達每月4,000杯。一些顧客直言，看到微信公眾號文章推薦就「很想打卡品嘗」。一些顧客則指，泰綠檸茶除了顏色特別，味道與普通檸茶無太大分別，但會在口腔留下難以消散的綠色，而且令人覺得喉嚨乾澀或像被火灼。

該報記者在外賣平台購買「鄰里」、「喜歡檸」、「泰贊」的泰綠檸茶，送到檢測機構檢驗是否含有人造色素「檸檬黃」、「日落黃」、「亮藍」，結果發現，3杯都含有不得添加的日落黃，而根據內地食品添加劑使用標準，茶飲中檸檬黃及亮藍使用上限分別是每公斤0.1克及0.02克。



嚴重會損害肝腎

深圳市場監管局隨即展開調查，抽驗「喜茶」、「喜歡檸」等20家茶飲店的泰綠檸茶，發現15家都違法添加日落黃，已對相關店舖立案調查。該局呼籲消費者勿追求顏色過於鮮艷或與實際顏色差異太大的產品，並提醒若長期或一次過大量食用色素超標食物，可引致過敏、腹瀉等，若過量攝入更會損害肝腎。