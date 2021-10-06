打擊走私 政府跨部門聯合行動 扣39懷疑非法改裝快艇

水警總區女高級督察林婉儀早前在海上追截私梟時墮海殉職，政府多個部門連日採取聯會合行打擊走私；海關、警方及地政總署於上月30日起在大嶼山多個走私黑點展開行動，在東涌牛凹村隱閉地方充公39艘懷疑非法改裝或建造的快艇及8個全新的舷外機，市值約1,300萬元，海關將循走私方向調查，暫未有人被捕。

海關今年首9個月偵破61宗走私案件，較去年同期上升20%，檢獲7.3億元物品，按年升一倍。

海關有組織罪案調查科特別調查課總監李艷萍表示，走私分子為逃避執法部門調查，常利用大嶼山海岸線及岸邊偏僻地方，擺放甚至維修及改裝懷疑走私快艇。

今次發現的39艘快艇更佔用官地擺放，其中近一半配備2個以上大馬力舷外引擎，大部分並無在海事處登記，故以緝私方向對快艇作調查。

水警西分區助理指揮官(行動)劉家業指，陸上關口封閉後，水警總區留意到海上走私情況有所上升，而走私分子轉用大馬力快艇走私。警方於9月28日起進行一連串打擊走私行動，並配合陸上警區，包括刑事、交通單位，以及海關、海事處、食環署、地政總署、政府飛行服務隊等部門，進行長時間情報搜集。警方與飛行服務隊在高空巡查期間，發現有一批快艇匿藏在紅樹林，並確認牛凹村有地方被用作維修及改裝快艇。

地政總署已在船隻張貼通知要求停止佔用，期限於昨日屆滿，執法部門將充公該批快艇且不會歸還，正調查相關佔用面積等。

打擊走私 政府跨部門聯合行動 扣39懷疑非法改裝快艇