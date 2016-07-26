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打擊非法收受賭注行動 23人被捕涉34億賭注
2 小時前
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香港警察非法投注歐國盃賭博集團
打擊非法收受賭注行動 23人被捕涉34億賭注
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(陳奕釗攝)

歐國盃正舉行，非法收受外圍賭注情況或增加。警方上周六及日(19和20日)搜查多個處所，瓦解兩個本地非法收受外圍賭注集團，初步估計涉案投注額逾34億元，行動中檢逾850萬元現金、手寫投注紀錄等(圖)；拘捕23人(23至77歲)，部分人有黑社會背景，涉嫌干犯「收受賭注」、「營辦處所作收手賭注用途」或「經營賭博場所」等罪。
 

涉案的兩個集團，一個主要針對新界北收受非法賭注的集團，16男2女被捕，包括主腦和3名骨幹成員，警方調查發現集團將天水圍一個私人住宅用作收受賭注中心，檢獲逾850萬元現金、扣留4輛名貴房車、凍結1,950萬元犯罪得益。該集團運作了約1年，按檢獲投注紀錄，在首4個月收受投注額達逾34億港元。灣仔警區亦搗破另一個非法收受賭注集團，拘3男2女，檢獲17.5萬元港幣現金、700元人民幣、約1.1萬外幣，以及約230萬元的懷疑外圍投注紀錄。警方表示，於本月1日開始進行「戈壁」及風盾打擊非法賭博集團行動。直至本月20日，共拘捕168人，與非法賭博有關，涉及18宗案件，會因應歐洲國家盃，加強打擊非法賭博。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/打擊非法收受賭注行動-23人被捕涉34億賭注-272786
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