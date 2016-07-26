打輝瑞後腹痛 診治意見不一 24歲韓教師小腸潰爛吐血亡

南韓順川(Suncheon)一名24歲小學男教師7月底接種第一劑輝瑞/BioNTech新冠疫苗，之後的一個月接連出現劇烈腹痛、血栓、小腸潰爛等嚴重症狀，須接受手術切除大部分小腸，最後吐血昏迷，延至本月3日不治。男子本身有罕見病症，求診時醫生對他是否受疫苗影響導致不適，意見不一，家屬批評醫生只因未見同類先例，便否定涉及疫苗副作用，危害他的性命。



《朝鮮日報》周三報道，該名教師7月28日打第一針輝瑞疫苗，之後的一周出現消化不良、腹痛等症狀，上月10日因嚴重腹痛到順川一間地方醫院求診。醫生說他肝臟脹大，屬疫苗不良反應，建議他到大學醫院就醫，因那裡醫療技術較好。

男子於是到光州一間大學醫院急症室，但醫生指其症狀與疫苗無關，是他長期病引起的痛楚，僅開藥讓他回家服食。但翌日男子因持續腹痛，返回第一間醫院的急症室求醫，院方奇怪他何以回來，指他患血栓性血小板減少症(Thrombocytopenic Thrombosis，TTS)，是疫苗的副作用。



事主患兩種罕見病症

男子翌日門靜脈(portal vein)出現血栓而堵塞血管，導致小腸腐爛，須切除一半小腸。他手術後一度好轉，但幾天後大量吐血昏迷，須再切除小腸，終在本月3日不治。家屬指，男子患有雷諾氏症(Raynaud’s disease)，是一種因血管痙攣會引起血流減少的病症，手指和腳趾等會因血流減少變得蒼白、麻痺、疼痛等。他也患有罕見的發炎性疾病木村氏症(Kimura’s disease)，但平日很注意健康，不煙不酒，而上述疾病並沒造成困擾。

家屬稱，男子原於9月入伍，體檢也確認身體沒問題，但醫院始終否認他的情況與疫苗有關。家屬氣憤表示，「這不是只有一兩個人死，請政府重視疫苗副作用問題，不要再讓人枉死」。