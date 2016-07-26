打針七成才可全日上課 校長︰料無小學可達標

新學年後日(9月1日)開始，港府早前提出只要學校師生各達七成新冠疫苗接種率，就可恢復全日面授課堂。不過，現時接種計劃只涵蓋12歲或以上人士，本身是小學校長的香港島校長聯會副主席詹漢銘昨在一個電台節目表示，學界已預料小學沒有可能達標，其所屬的學校來年仍會以半日面授、半日網課為主要的安排。他又坦言，半日面授會影響學生成績，尤其自律能力較弱一群，故今年的留級人數比以往增加。



至於中學生則已適齡打針，中學校長會主席連鎮邦指中六或高中的學生，會因備戰中學文憑試而有較大誘因恢復全日面授，料開學後會陸續有學校達標。學校若非全校恢復面授，就要考慮如何彈性調節時間表。

另外，工聯會一項調查發現，有77%受訪家長認同中學適宜全面復課，亦有30%認為小學需要全面復課。工聯會認為，復課不應與學生接種率掛勾，導致學生學業和身心發展受影響，建議校方安排學生到較大的地方用膳，減低除口罩食飯帶來的風險，解決全面復課的最大阻礙。