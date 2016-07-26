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打針即日籌擴至60歲 專家料新防輸入檢疫有效
3 小時前
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新型肺炎強制檢疫風險地區輸入個案香港科技大學新冠肺炎
打針即日籌擴至60歲 專家料新防輸入檢疫有效
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新的風險地區名單及檢疫安排昨生效。(資料圖片)

全新的入境地區風險分類昨生效，其中高風險地區只容許已完成接種新冠疫苗的香港居民來港，而從中、低風險地區抵港的香港居民，未打針就要檢疫多7日。有專家認為，新安排有足夠的檢測，相信能及時找到個案，對社區風險不大。另外，社區疫苗接種中心的「即日籌」對象，明起會擴展至60歲或以上人士。
 

政府昨起實施新防疫安排，把海外地區重新劃分為高、中、低風險地區。高風險地區只准打齊針香港居民回港、檢疫21日，中風險容許所有已打針人士入境、檢疫14日，低風險地區容許所有人來港、檢疫7日。其中，中風險地區入境者如有抗體陽性報告，檢疫期可減至7日，惟從中、低風險入境的未打針人士，要額外檢疫多7日。

醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷認為，新安排風險不大，加上抵港後要進行多次強制檢測，相信能容易及時找出感染個案。不過，他指全球都受Delta變種病毒影響，日後或所有地區都屬於高風險地區，較穩妥做法是要求所有機組人員和乘客要打齊針。他續稱，目前世上沒有一款疫苗可以完全預防感染新冠病毒，而打針後鼻黏膜及上呼吸道的抗體數量，濃度或未必夠高，故一定要戴口罩。


科大要求師生職員打針或定期檢測
暑假餘下不足一個月，教育局上周宣布疫苗教職員和學生接種率各達七成的學校，新學年就可恢復全日面授課程。大學方面，香港科技大學昨向師生發電郵，要求所有定期進入校園範圍的師生、員工、居校園宿舍人士和定期訪客等，必須接種疫苗，否則要每兩周接受檢測，違者會被禁進入校園和圖書館等，是繼香港理工大學後再有大學要求全體師生打針。另外，24間指定社區疫苗接種中心的「即日籌」，明起會降低適用年齡至60歲或以上，每人最多可有兩名照顧者陪同或一同接種。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/打針即日籌擴至60歲-專家料新防輸入檢疫有效-279653
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