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打針獎書 聯合出版夥神秘人共捐200萬 打針抽書券大獎值1萬
35 分前
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書展2021新冠疫苗抽獎書券聯合出版優惠
打針獎書 聯合出版夥神秘人共捐200萬 打針抽書券大獎值1萬
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 「書展2021」明天開幕，有參展商響應政府鼓勵打針，推出打針抽圖書禮券活動，冀推廣閱讀同時鼓勵更多人接種疫苗。聯合出版集團公布，與署名「一名希望凝聚香港正能量的退休文化工作者」各捐100萬元，舉辦「齊心接種 分享喜閱」合共200萬元圖書禮券大抽獎，名額共1,910個，參加資格包括在登記日前已打1針疫苗及香港居民。
 

抽獎活動分兩期舉行，首期即日起至7月31日，第二期由下月1日至8月31日，抽獎日期第一、二期分別為8月6日及9月7日，每期各有大獎1萬元禮券5名及二獎1,000元禮券950名，即合共1,910個中獎名額，書券可在集團屬下三聯書店、中華書局和商務印書館等門市，購買書籍及文化產品。得獎名單分別於8月13日及9月15日在抽獎網站( https://vaccine.mybookone.com.hk)公布，同時將於兩份報章上刊登。參加資格須為在截止日期或之前年滿18歲、持香港身份證(包括非永久性居民)，在登記日前在港已打一針新冠疫苗。

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抽獎活動即日起接受登記參加。(莊振邦攝)

聯合出版集團副董事長兼總裁李濟平表示，集團在港服務逾百年，向來致力發揮社會責任，包括疫情期間曾送出防疫相關讀本逾35萬冊，亦開展「全民抗疫 以讀攻毒」網上公益文化活動，冀與全港市民同心抗疫之時，以閱讀慰藉心靈，而今次藉抽獎活動鼓勵市民打針，及早建立免疫屏障，以徹底及有效對抗疫情。至於今次活動中捐出100萬元的「神秘有心人」，透過三聯書店代表表示，香港有幸取得足夠全港市民接種的劑量疫苗，冀透過捐贈抽獎活動，讓更多市民打針及匯聚正能量。

三聯書店另外推出疫苗獎賞計劃，已打一針讀者在其書展攤位購買出版物折實滿100元，可憑發票及針卡免費換領指定圖書乙本，數量有限，換完即止。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/打針獎書-聯合出版夥神秘人共捐200萬-打針抽書券大獎值1萬-275600
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