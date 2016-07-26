打鐵趁熱 學者議員促培育運動產業人才 港府5措施延續「奧運熱」

香港代表運動員在東京奧運發熱發亮，創出一金兩銀三銅歷屆最佳成績，引發全城「運動熱」。特首林鄭月娥表示，政府對體育的發展「肯定不是三分鐘熱度」，昨公布5項支持體育的設施，包括加快落成體育學院新設施大樓、與馬會慈善基金設立基金加強科研和添置器材等。有學者及議員則冀當局一併改善運動員生涯規劃和待遇，以作更長遠規劃。



林鄭月娥昨早出席行政會議前見傳媒時表示，東奧17天「牽動了全港市民的心」，她與全港市民一樣非常激動、振奮，相信歷史性的6面獎牌，可感染更多人更愛上體育，並即場公布政府進一步支持體育的5項措施，首項為加快興建體育學院的新設施大樓。她表示，周日視察後認為有機會提早近2年，即在2024年巴黎奧運會前落成及啟用，民政事務局提早在今年，即本屆立法會10月底休會前向立法會財務委員會申請工程撥款。新設施大樓為體院增大約9,000平方米淨作業樓面面積，有多種額外訓練設施，指「起碼將有一個更大的劍擊館」，並會擴大體院運動科學中心和運動醫學中心，亦會為運動員提供額外住宿設施，以及日間休息中心。

除為運動員處理「土地問題」外，政府也會與港賽馬會慈善信託基金共同出資，設立3億元特別基金提升運動員競爭力，用於開展運動科技及運動醫學研究、改良運動員的裝備、為體院的體能科學訓練中心和運動醫學中心添置額外器材等，同時讓精英和殘疾運動員均可受惠。

12所大專院校提供彈性學習

軟件方面，政府計劃從學習方面提供支援，第一項是民政局與教育局檢視透過學校課程和課外活動助學生從小打好運動基礎，支持學界舉辦更多活動，並提供場地便利，料2023年啟德體育園落成也有幫助。第二項，加強支援精英運動員在運動和學業方面雙軌發展，鼓勵大專院校為精英運動員提供支援，讓家長更願意「放手」子女投身精英運動員。其中，體院已經與12所本地大專院校合作提供支援，包括提供彈性學習安排。長遠進一步發展體育產業，為運動員退役後及為青年人提供場地管理、運動行政等教練及運動員以外的工作。

今屆破格由政府購入轉播權，免費交予5家電視台轉播，林鄭月娥得悉對運動員起一定作用，將來會否再斥資購買體育盛事轉播權，會考慮對體育發展有甚麼效益，包括「贏牌機會等」，但不會「大鑼大鼓」張揚，否則價錢及條件一定嚴苛；也可以其他形式實行，例如促成各電視台合作避免「炒」高價格。至於明年的北京冬季奧運會，她指已有本地電視台購買轉播權，不急於處理；又謂不希望有國家加入杯葛，認為運動不應政治化。

體院主席林大輝對有關措施感鼓舞，指近年政府對精英體育運動發展給予大力支持，包括增加多項基金或資助、強化運動員退役計劃等，讓運動員可專心、全心和安心投身體育。賽馬會亦表示，將一如既往支持體育；主席陳南祿指，馬會多年來支持全面推廣體育，讓在學或不同年齡層的人士也有機會接觸體育。

浸大社會科學院副院長鍾伯光認為，多項措施有助本港運動員及背後團隊發展，又建議政府在各大學增加運動相關科研、行政等學額，培育產業人才；中、小學也提供彈性上課安排。體育學院董事、民建聯立法會議員鄭泳舜也指，目前全職和兼職運動員薪酬偏低，應該調整待遇，讓他們可視運動作終生事業。