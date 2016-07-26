打齊針菲傭下周可來港 業界憂檢疫酒店房不足

菲律賓前日(22日)公布，港府已同意下周一(30日)起，讓完成接種新冠疫苗並持有認可接種紀錄的外傭來港，但仍要在指定酒店檢疫21日。香港僱傭公會主席陳東風昨估計，有約4,000至4,500名菲傭可來港，形容對已有3至4個月沒有「新血」的市場供應有很大幫助。不過，他指業界擔心指定檢疫酒店不足，或令外傭來港前先要輪候酒店。

醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷稱，合資格外傭來港前須持有72小時內陰性檢測報告，抵埗後檢疫21日和進行多次檢測，相信「過晒咁多關」後對社區風險有限。他表示，港府決定集中外傭在指定的酒店檢疫，有助流行病學追蹤，惟亦憂慮酒店數目不能應付需求，建議港府可因應房間供應而設立每日限額。另一聯席主席陳以誠就指，明白到港人「等外傭(供應)好辛苦」，促不夠酒店就應開放檢疫中心予外傭使用，並強調不應因需求問題而縮短外傭檢疫期。

據報，港府最快本周公布菲傭來港安排，消息指若兩間指定酒店落實改作外傭檢疫用途，料合共能提供約800個房間。