承先啟後｜十九屆六中全會閉幕 中共第三份歷史決議通過

中共十九屆六中全會昨閉幕。新華社發布六中全會公報，全會審議通過《中共中央關於黨的百年奮鬥重大成就和歷史經驗的決議》，即中共歷來第三份歷史決議，而黨中央號召全黨全軍全國各族人民，更加緊密地團結在以習近平同志為核心的黨中央周圍，全面貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，為實現第二個百年奮鬥目標、實現中華民族偉大復興的中國夢而不懈奮鬥。

根據六中全會公報，全會總結了中共自1921年建黨百年以來各個時期的主要任務，各時期主要領導人毛澤東、鄧小平、江澤民、胡錦濤及習近平提出的重要思想理論、改革，以及各時期中共和中國的成就。

在習近平部分，全會指，黨的十八大以來，以習近平同志為核心的黨中央，「以偉大的歷史主動精神、巨大的政治勇氣、強烈的責任擔當，統籌國內國際兩個大局……戰勝一系列重大風險挑戰，解決了許多長期想解決而沒有解決的難題，辦成了許多過去想辦而沒有辦成的大事，推動黨和國家事業取得歷史性成就、發生歷史性變革」。

推動香港局勢由亂到治的重大轉折

其中，在堅持一國兩制和推進祖國統一上，黨中央採取一系列標本兼治的舉措，堅定落實愛國者治港、愛國者治澳，推動香港局勢實現由亂到治的重大轉折，為推進依法治港治澳、促進一國兩制實踐行穩致遠，打下了堅實基礎；堅持一個中國原則和九二共識，堅決反對台獨分裂行徑，堅決反對外部勢力干涉，牢牢把握兩岸關係主導權和主動權。

在外交工作上，中國特色大國外交全面推進，構建人類命運共同體成為引領時代潮流和人類前進方向的鮮明旗幟，中國外交在世界大變局中開創新局、在世界亂局中化危為機，中國國際影響力、感召力、塑造力顯著提升。在維護國家安全上，更經受住來自政治、經濟、意識形態、自然界等方面的風險挑戰考驗。

此外，全會指出，「習近平新時代中國特色社會主義思想是當代中國馬克思主義、二十一世紀馬克思主義，是中華文化和中國精神的時代精華，實現了馬克思主義中國化新的飛躍」。接下來，全黨必須堅持馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、「三個代表」重要思想、科學發展觀，並全面貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想。

中共二十大明年下半年召開

全會同時審議通過《關於召開黨的第二十次全國代表大會的決議》，決定中共二十大在明年下半年於北京召開，並強調二十大是中共「向第二個百年奮鬥目標進軍新征程的重要時刻召開的一次十分重要的代表大會」。

承先啟後｜十九屆六中全會閉幕 中共第三份歷史決議通過