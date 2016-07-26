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承認冒警騙14歲少女口交　商人判囚2年3月
1 小時前
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速龍小隊警察商人口交少女冒警假冒公職人員向16歲以下兒童作出猥褻行為
承認冒警騙14歲少女口交　商人判囚2年3月
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承認冒警騙14歲少女口交　商人判囚2年3月 (資料圖片)

27歲男商人透過社交平台認識14歲少女，並訛稱自己是警方「速龍小隊」成員，誘使少女陪同到酒店替其口交。被告早前於區域法院承認假冒公職人員及向16歲以下兒童作出猥褻行為兩罪，今日被判囚2年3個月。法官杜大衞判刑時直斥被告騙取少女信任，認為案件嚴重，必須判處阻嚇性刑罰。

法官杜大衛引述少女創傷報告指，少女案發後情緒不穩，時常回想起案發情景，不時會發惡夢，仍需由社工等跟進。法官指，被告利用少女心智未成熟，擔心拒絕被告會招致惡果，認為案件嚴重，強調法律需要保障未成年女童。

訛稱隸屬陶輝

27歲被告陳栢傑報稱商人，被控於2020年8月至11月假冒香港警務處警務人員；另被控於2020年11月1日，在旺角砵蘭街維多利亞酒店內向14歲女童X作出猥䙝行為。案情指稱他於去年8月透過社交平台認識14歲少女，並以假名訛稱自己是高級督察，以前曾與由西九龍總區指揮官陶輝負責的速龍小隊一同工作，少女欲打探其被捕男友的消息，兩人開始在Telegram聊天，被告遂約少女到酒店見面，但被對方拒絕。

直至去年10月31日，少女向被告透露想離家出走，被告遂帶她到酒店，到步後要求少女替其口交，少女最初不願，但被告其後提高聲量，少女心生恐懼只好屈服。翌日兩人離開酒店，被告著少女假扮不認識他，少女其後報警。警方於同年11月6日拘捕被告。

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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/承認冒警騙14歲少女口交　商人判囚2年3月-279905
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