承諾對抗氣候變化 屈臣氏目標抵銷2250公噸二氧化碳排放

屈臣氏集團旗下保健及美容旗艦品牌屈臣氏加強對氣候變化的承諾，目標抵銷2,250公噸二氧化碳。屈臣氏與關注氣候變化組織ClimatePartner合作，每售出1件屈臣氏獨家可持續產品，便會捐出部分收益支持碳排放抵銷項目。

積極應對氣候變化

屈臣氏集團亞洲及歐洲行政總裁倪文玲表示，集團非常重視可持續發展，自2018年起，已投資7.5億元於可持續發展項目。ClimatePartner是應對全球變暖化的先導者，透過與企業合作多個碳排放抵銷項目，減低溫室氣體排放，同時改善世界各地人們的生活。屈臣氏現宣布支持ClimatePartner的森林保護和潔淨海洋計劃。

8月在香港推出環保補充站

屈臣氏推出一系列可持續產品，讓顧客有更多可持續包裝的選擇，一起保護環境，減少生態足跡。屈臣氏並將於8月在香港推出環保補充站，鼓勵更多顧客參與，一同建設更可持續的世界。