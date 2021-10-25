把酒當歌｜美酒佳餚壓軸配宅度假 旅發局加推Wine-cation 573元起

橫跨整個11月的美酒佳餚巡禮開鑼，其中「City wine walk」(遊酒自助行)部分，市民昨起憑品味通行證，可在中環、堅尼地城、灣仔及尖沙咀約50間指定餐廳酒吧以低至五折優惠享用餐飲。主辦的旅發局再壓軸加推「Wine-cation」(美酒住宿宅度假)，與24間酒店合作推出由573至4,880元不等的品酒結合宅度假體驗。參加的酒店望活動可帶動多兩至三成生意。

圖：徐炯晞

一晚住宿紅白酒任飲兩小時

疫情下衍生「Staycation」(宅度假)新玩法，旅發局再獻新猷，推出Wine-cation，結合品酒及宅度假雙重消遣娛樂體驗。住宿套餐昨已上載至網站(https://www.holidayhk.com/zh-hk/staycation/)，25個套餐分別由24間酒店提供，價格由悅品酒店的573元套餐(包下午茶、汽泡酒及一晚住宿)至最貴的柏寧酒店4,888元(包價值3,500元廚神美饌指定二人六道菜餐)起，多間酒店套餐包品酒主題活動或禮遇，例如雞尾酒調製班、葡萄酒及芝士品味工作坊等。其中，朗廷酒店推出1,988元起套餐，包一晚住宿及雙人早餐、午餐、氈酒體驗、兩小時紅白酒任飲。酒店銷售及市場推廣總監黎愛雯表示，兩次「賞你住」效果不錯，預期Wine-cation比Staycation更吸引，望增兩成至三成收益，並冀藉此開拓客源。

至於「主菜」之一的City wine walk，品味證上月26日起開售，昨起可以使用。參與的餐廳門口貼有標誌，亦有活動專屬的餐單，顯示適用餐飲，以及所需品味證。市民購證後，可從確認電郵，選擇適用手機平台連結，即可加到手機電子錢包內；上面顯示QR Code(二維碼)及剩餘品味證。到餐廳使用時，讓職員掃碼即可。

商界信心十足

信和集團的商戶有約11間餐廳酒吧參與wine walk，包括位於尖沙咀的墨西哥餐廳「PABLO」，今次活動中，憑證可享六折至八五折優惠。集團資產管理董事蔡碧林表示，暑假起疫情穩定及電子消費券出爐，觀察到商戶餐廳的生意已大致回復疫情前八至九成，在國際旅遊未恢復時，港人「冇得去日本食留香港食」，餐飲業趨勢向好，料wine walk可旺丁旺財，丁財也望較去年多兩成。除參與wine walk，集團的商戶也有其他餐廳參與美酒佳餚巡禮，合共約30間，提供限時菜色及低至七折優惠；而全港參與巡禮優惠餐廳有逾400間。

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