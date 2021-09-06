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抓緊機遇 中聯辦形容前海方案為及時雨 林鄭冀深港早日免檢通關
1 小時前
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一國兩制十四五規劃前海方案王偉中林鄭
抓緊機遇 中聯辦形容前海方案為及時雨 林鄭冀深港早日免檢通關
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林鄭月娥(左)與王偉中(右)昨出席深港合作會議。

特首林鄭月娥昨帶領多名司局長，組成18人代表團到深圳出席深港合作會議，以及香港培僑書院的大灣區分校開學禮。林鄭向深圳市委書記王偉中稱，現時全港市民的盼望，「是能早日逐步有序恢復免檢疫到內地」，並感謝對方政府在疫情期間，大力支持香港抗疫。王則指，深港兩地關係密切，聯手抗疫令兩地關係更加穩固；中央政府公布深化前海方案，中聯辦形容方案為香港的及時雨。
 

王偉中指，深港兩地攜手抗疫，「親如兄弟的關係更加穩固」，會全面落實中央要求，全力支持香港融入國家發展大局。會後雙方簽署合作協議，包括河套深港科技創新合作區的項目、港大與深圳市政府在深圳合作辦學的計劃等。

中央政府昨公布《全面深化前海深港現代服務業合作區改革開放方案》，目標於2025年建立更高層次的開放型經濟新體制，實施範圍由不足15平方公里，擴展至逾120平方公里；又提到在不危害國家安全前提下，在CEPA框架內，支持前海對港澳擴大服務開放。中聯辦發言人表示，在香港走出陰霾的關鍵時期，形容方案如同一場「及時雨」。
 

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林鄭月娥昨率代表團參觀深圳培僑的開學禮。(片段截圖)

深圳分校助培養具國家意識人才
林鄭月娥晚上發稿，歡迎中央公布「前海方案」及「橫琴方案」。她出席會議時表示，深港合作多年，即使去年因疫情取消會議，自己仍多次赴粵與深圳官員共商合作事宜。她藉會議向王偉中及深圳市長覃偉中表示，全港市民希望可以早日免檢來往兩地，以及感謝深圳市政府於疫情期間，支持並與香港合作抗疫。林鄭又指，今年是「十四五規劃」的開局之年，本港應用好一國兩制的優勢，「依託祖國，面向世界」，抓緊重大機遇。

出席培僑書院龍華信義學校的開學禮時，林鄭月娥指中央政府及港府均支持市民到大灣區發展，深圳培僑的開辦令內地港人子女多了就學選擇，可以在香港課程框架學習，近距離了解國家的新發展，並與更多大灣區青少年交流，從而成為具備國家意識及香港情懷的人才。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/抓緊機遇-中聯辦形容前海方案為及時雨-林鄭冀深港早日免檢通關-283643
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