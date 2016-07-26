抗疫疲勞 精神緊張「洗手洗到爆拆」 病童家長壓力爆煲

疫情來襲，照顧重病兒童的父母更受衝擊。泳君媽媽陳太分享照顧患神經母細胞瘤女兒的感受，指每次帶泳君覆診都十分擔心，憂她乘搭交通工具受感染，經常在前一晚便失眠，又會不停洗手，「幾乎手都爆晒拆」。香港麥當勞叔叔之家慈善基金調查發現，近半數重病兒童的家長，在疫情下有精神緊張行為，例如不停洗手、重複清潔等強迫行為，更有人透露曾有自殺念頭，反映須關注父母照顧重病兒童的壓力。

為方便女兒到瑪麗醫院覆診，當時陳太特意搬家至西環。陳太指，泳君於2017年完成療程，病情改善，但2019年復發，之後又疫情爆發。她指，之前為方便女兒到瑪麗醫院覆診，一家特意搬至西環居住，但居所為舊樓，泳君的抵抗力較弱，本身已「日日要搞衛生」才安心，疫情高峰期時，對喉管衛生更感憂慮，「覆診要(離家)出出入入，感覺好多菌，壓力好大，前一晚已因擔心而失眠，有時壓力大到瞓瞓下眼水都流埋出嚟。覆診後大清潔，清潔、洗衫等也耗時一小時以上，但每星期要覆診兩次。」4月泳君完成骨髓移植手術後，她和泳君獲醫生轉介入住麥當勞叔叔之家，機構加強清潔衛生令她感安心，特別大讚點對點交通服務，除減低感染憂慮，亦節省交通開支，減輕經濟壓力。

香港麥當勞叔叔之家慈善基金6月，訪問109名現時及曾入住香港麥當勞叔叔之家的病童家長，發現類似陳太的情況十分普遍，家長憂慮子女染疫，致情緒有問題。47.9%人因精神緊張，不停洗手和重複清潔等強迫行為；4.1%人表示曾服用精神科藥物，更有1.4%人曾萌生自殺念頭。家長為避疫，逾四成指工作時間以外足不出戶，近五成人最長留家逾一周，當中16.1%更長達3周或以上未曾外出。

同困一室下，逾四分一人與配偶增加摩擦，逾43%人表示易遷怒子女。亦有不少家長面對收入減少及防疫物資負擔加重的經濟問題。基金董事會成員、香港兒童醫院兒童及青少年科部門主管陳志峯承認，醫生診症注意力放在病人身上，較少關注家長，鼓勵他們若有情緒問題，盡早求助。

調查反映家舍提供安全可靠住宿環境，機構所辦的活動或各式服務，為家長提供心、生理支援。目前位處沙田多石村的麥當勞叔叔之家為病童家庭提供臨時家園，基金總幹事黃婷婷指，疫情期間機構加強家舍清潔消毒，並向入住家庭派抗疫物資和愛心食物包等，以不同方式支援病童家庭。基金董事會主席黃馮慧芷指，雖然香港彈丸之地，交通便利，但不少人居住環境欠理想，對病者家庭尤甚，機構冀2023年投入服務的第二所麥當勞叔叔之家，可服務更多有需要的家庭。新家舍設66個房間，較多石村的23間房多，設備更完善。陳志峯補充，接受骨髓移植後，病童須隔離多個月，若病童居所不適合隔離，例如住劏房、環境衛生欠佳等，無法出院，將影響下一位病人延誤治療。