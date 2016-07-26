抗疫逾年 醫局護士試戴數百款裝備 推樣本樽省成本增效率

抗疫逾年，深喉唾液樣本樽持續成為社區「搶手」物品之一，原來數年前樣本樽已用作測試流感，直至去年初靈機一觸應用在新冠肺炎上，最終更獲其他國家仿傚採用，負責的科學主任直言對成果感鼓舞。另外，負責採購裝備的醫管局感染控制組，有護士過去已試戴數百款裝備，務求找到最適合醫護人員的型號。



自前年底爆發新冠肺炎後，本港醫學界已開始擔心病毒何時「殺到」，惟礙於對病毒的陌生，起初對如何測試亦無從入手。內地去年1月公布基因圖譜，瑪麗醫院微生物學部門科學主任葉植恩隨即奉命研究快速測試，希望為內地抵港、有呼吸道病徵的旅客檢測，以阻止病毒流入社區。他憶述，當時由分析圖譜、設計測試和得出成品，前後只需兩日，期間更直接在辦公室「趴喺枱瞓」。



曾憂研究失敗

在本港錄得首宗確診前，葉的快速測試均持續驗出陰性結果，但當時他對此十分擔心，因全陰性既可反映本港無個案，但亦可意味研究失敗，最終快速測試在首名患者上呈陽性，證實其成果。其後，葉又想到2018年曾有深喉唾液樣本樽被用作測試流感，考慮到準繩度也達傳統咽喉拭子樣本的九成，相信在醫護人手和裝備緊張的環境下，由市民自行留樣本能節省成本和增加效率。

葉之後馬上在首十多名有足夠病毒量的患者上，試用樣本樽，並成功得出與拭子樣本相同的陽性結果，醫管局其後把此應用至轄下門診，而之後更有其他國家應用技術，他對此感到鼓舞。醫管局總感染控制主任辦事處高級護士長鄺文影說，在門診派樽後也需時教育同事和公眾如何採集樣本，並指兩種檢測方法各有好處。她在爆疫初期亦馬不停蹄採購保護裝備，形容短時間內要找到既符合公院標準，又要適合主流體形或臉型的裝備是一項人生挑戰，累計更試過數百款裝備。

兩人早前因抗疫而獲頒行政長官社區服務獎狀，葉植恩回想起爆疫初期正值女兒初生階段，當時經常沒太多時間回家，雖錯過「親子」的寶貴時光，但都十分感激太太用心湊女，令他可專注、聚焦在抗疫工作上。

另外，本港昨增3宗新冠肺炎輸入確診，其中兩人早於4月已完成接種兩劑新冠疫苗。新增的兩男一女分別來自納米比亞、塞浦路斯和加納，均帶有L452R變異病毒株。其中一人上周六(10日)病發，他今年3月和4月曾在港接種兩劑復必泰，另有一人3月和4月在俄羅斯接種該國研發疫苗「衛星五號」，昨另錄得少於5宗初步確診。