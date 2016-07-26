Am730
Am730
Am730
Am730
News
抗疫逾年 醫局護士試戴數百款裝備 推樣本樽省成本增效率
42 分前
#Hashtags
新型肺炎深喉唾液樣本樽醫管局防護裝備疫苗接種新冠肺炎
抗疫逾年 醫局護士試戴數百款裝備 推樣本樽省成本增效率
news-images
葉植恩(右一)和鄺文影(左二)等人，因參與抗疫工作而獲頒行政長官社區服務獎狀。(羅庸軒攝)

抗疫逾年，深喉唾液樣本樽持續成為社區「搶手」物品之一，原來數年前樣本樽已用作測試流感，直至去年初靈機一觸應用在新冠肺炎上，最終更獲其他國家仿傚採用，負責的科學主任直言對成果感鼓舞。另外，負責採購裝備的醫管局感染控制組，有護士過去已試戴數百款裝備，務求找到最適合醫護人員的型號。
 

自前年底爆發新冠肺炎後，本港醫學界已開始擔心病毒何時「殺到」，惟礙於對病毒的陌生，起初對如何測試亦無從入手。內地去年1月公布基因圖譜，瑪麗醫院微生物學部門科學主任葉植恩隨即奉命研究快速測試，希望為內地抵港、有呼吸道病徵的旅客檢測，以阻止病毒流入社區。他憶述，當時由分析圖譜、設計測試和得出成品，前後只需兩日，期間更直接在辦公室「趴喺枱瞓」。


曾憂研究失敗
在本港錄得首宗確診前，葉的快速測試均持續驗出陰性結果，但當時他對此十分擔心，因全陰性既可反映本港無個案，但亦可意味研究失敗，最終快速測試在首名患者上呈陽性，證實其成果。其後，葉又想到2018年曾有深喉唾液樣本樽被用作測試流感，考慮到準繩度也達傳統咽喉拭子樣本的九成，相信在醫護人手和裝備緊張的環境下，由市民自行留樣本能節省成本和增加效率。

news-images
深喉唾液樣本樽一度十分搶手。(資料圖片)

葉之後馬上在首十多名有足夠病毒量的患者上，試用樣本樽，並成功得出與拭子樣本相同的陽性結果，醫管局其後把此應用至轄下門診，而之後更有其他國家應用技術，他對此感到鼓舞。醫管局總感染控制主任辦事處高級護士長鄺文影說，在門診派樽後也需時教育同事和公眾如何採集樣本，並指兩種檢測方法各有好處。她在爆疫初期亦馬不停蹄採購保護裝備，形容短時間內要找到既符合公院標準，又要適合主流體形或臉型的裝備是一項人生挑戰，累計更試過數百款裝備。

兩人早前因抗疫而獲頒行政長官社區服務獎狀，葉植恩回想起爆疫初期正值女兒初生階段，當時經常沒太多時間回家，雖錯過「親子」的寶貴時光，但都十分感激太太用心湊女，令他可專注、聚焦在抗疫工作上。

另外，本港昨增3宗新冠肺炎輸入確診，其中兩人早於4月已完成接種兩劑新冠疫苗。新增的兩男一女分別來自納米比亞、塞浦路斯和加納，均帶有L452R變異病毒株。其中一人上周六(10日)病發，他今年3月和4月曾在港接種兩劑復必泰，另有一人3月和4月在俄羅斯接種該國研發疫苗「衛星五號」，昨另錄得少於5宗初步確診。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/抗疫逾年-醫局護士試戴數百款裝備-推樣本樽省成本增效率-275976
#Hashtags
新型肺炎深喉唾液樣本樽醫管局防護裝備疫苗接種新冠肺炎
Am730

DSE下周放榜 首試SMS發成績

調查複雜 FB上載疑似軍刀相 稱長者聚賭要「掃場」 區議員何惠彬涉企圖刑恐被捕

Am730
Ranking
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
Am730
DSE下周放榜 首試SMS發成績
Am730
Am730
調查複雜 FB上載疑似軍刀相 稱長者聚賭要「掃場」 區議員何惠彬涉企圖刑恐被捕
Am730

隱私權保護政策

請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多