押後處理 稱聽指示向女友丈夫潑漒 廚師辯稱因愛才犯案

單身男廚師與已婚婦發展婚外情，因女友告知其夫亦出軌，並想向對方報復，男廚師聲稱因為愛，聽從女友指示，向其夫潑通渠水；男廚師事發後兩日自首，昨在高院(圖)承認一項意圖造成身體嚴重傷害而淋潑腐蝕性液體罪，案件押後至10月4日再處理，以待事主妻子的案件轉介高院後再考慮判刑。

被告陸智勤(31歲，咖啡店廚師、未婚)承認在2019年11月27日在將軍澳一個屋苑的停車場，向張金強(50歲)淋潑腐蝕性液體造成身體嚴重受傷。案情指，事主當日經停車場返家途中，遭一名男子將紙杯內的液體潑向他，令他的頭部、面部、身上感到灼痛，跑到附近的便利店求助後，被送院救治。

女友指丈夫出軌欠家用

被告在案發後兩日到警署自首，警誡下承認於18年5月與事主妻子何美思在同一間餐廳工作時認識，知悉對方已婚下，二人仍相戀。女方告知他，姓張丈夫亦有婚外情及未有支付家用，故想向張報復。

事發當日，女方叫被告買通渠水，透露其夫當日與另一女子外出，晚上約9時回家，著被告在事主住所樓下守候。被告趁事主在停車場時下手。被告辯稱因為愛女方才犯案，在事件中沒有得到報酬。

事主的頭、頸、上身、上肢均有3%燒傷，要進行植皮，左眼視力亦受損。