Am730
Am730
Am730
Am730
News
押後｜布達佩斯建復旦大學分校引爭議  匈牙利政府提出2023年公投決定
2021-06-07
#Hashtags
復旦大學分校匈牙利布達佩斯歐爾班
押後｜布達佩斯建復旦大學分校引爭議  匈牙利政府提出2023年公投決定
news-images
布達佩斯上周六有反對興建復旦大學分校的示威。(路透社)
 news-images
布達佩斯市長卡拉松尼在示威集會中發言，他今日形容政府押後建復旦大學分校是「首場勝利」。(路透社)
 news-images
有數以千計民眾參與上周六示威，，若舉行公投，建復旦大學分校的計劃很大機會遭擱置。(路透社)

匈牙利首都布達佩斯上周六有數以千計民眾上街，抗議在該市建立中國復旦大學分校，總理歐爾班政府突煞停計劃，提出2023年公投決定。歐爾班的幕僚長古亞什在一個周日刊出的訪問中改口風，稱有關計劃還未進入規劃階段，並稱準備在約18個月內於布達佩斯舉行公投，決定是否興建復旦大學分校。古亞什說：「我們不想做一些違背人民意願的『好事』，包括布達佩斯居民。」因布達佩斯大部分人都反對計劃，若公投，有關計劃很大機會擱置。

發起反對興建復旦分校示威、明年大選有機會挑戰歐爾班的布達佩斯市長卡拉松尼今日在Facebook形容這是首場勝利，又說事件反映民眾力量可迫使歐洲最高壓、冷血和自我的政府退讓。反對派認為興建復旦分校將增強北京政府對匈牙利和歐盟的影響力，而歐爾班被指親中國，包括與中國達成龐大商業合作，今年也數度阻撓歐盟發表譴責中國人權狀況的聲明，反對派指建復旦分校證明他遠離西方價值。根據傳媒報道，匈牙利願意透過向中國借貸，興建復旦在歐洲首間分校，而建校地皮原用來興建當地學生的宿舍。

中國駐匈牙利大使館發言人嚴厲譴責當地個別政客的言論，充滿意識形態偏見，煽動對立和敵視情緒，是對中國內政的粗暴干涉，對兩國人民友好互利合作的蓄意破壞，與合作共贏的時代潮流格格不入。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/押後｜布達佩斯建復旦大學分校引爭議- 匈牙利政府提出2023年公投決定-270936
#Hashtags
復旦大學分校匈牙利布達佩斯歐爾班
Am730

新冠疫苗｜交友app推接種勛章谷針 網民潑冷水︰推性病勛章好過！

熱話Fact Check｜「陰性陽性任你揀」瘋傳片段揭新冠檢測試劑造假？ (有片)

Am730
Ranking
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
Am730
新冠疫苗｜交友app推接種勛章谷針 網民潑冷水︰推性病勛章好過！
Am730
Am730
熱話Fact Check｜「陰性陽性任你揀」瘋傳片段揭新冠檢測試劑造假？ (有片)
Am730

隱私權保護政策

請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多