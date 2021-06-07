押後｜布達佩斯建復旦大學分校引爭議 匈牙利政府提出2023年公投決定

匈牙利首都布達佩斯上周六有數以千計民眾上街，抗議在該市建立中國復旦大學分校，總理歐爾班政府突煞停計劃，提出2023年公投決定。歐爾班的幕僚長古亞什在一個周日刊出的訪問中改口風，稱有關計劃還未進入規劃階段，並稱準備在約18個月內於布達佩斯舉行公投，決定是否興建復旦大學分校。古亞什說：「我們不想做一些違背人民意願的『好事』，包括布達佩斯居民。」因布達佩斯大部分人都反對計劃，若公投，有關計劃很大機會擱置。

發起反對興建復旦分校示威、明年大選有機會挑戰歐爾班的布達佩斯市長卡拉松尼今日在Facebook形容這是首場勝利，又說事件反映民眾力量可迫使歐洲最高壓、冷血和自我的政府退讓。反對派認為興建復旦分校將增強北京政府對匈牙利和歐盟的影響力，而歐爾班被指親中國，包括與中國達成龐大商業合作，今年也數度阻撓歐盟發表譴責中國人權狀況的聲明，反對派指建復旦分校證明他遠離西方價值。根據傳媒報道，匈牙利願意透過向中國借貸，興建復旦在歐洲首間分校，而建校地皮原用來興建當地學生的宿舍。

中國駐匈牙利大使館發言人嚴厲譴責當地個別政客的言論，充滿意識形態偏見，煽動對立和敵視情緒，是對中國內政的粗暴干涉，對兩國人民友好互利合作的蓄意破壞，與合作共贏的時代潮流格格不入。