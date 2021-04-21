抽獎活動｜Q嘜人氣品牌大獎2021現正接受投票 大獎5000元家庭電器禮券

「Q嘜人氣品牌大獎2021」現正接受投票選出最具人氣的Q嘜品牌，抽獎日期為8月18日，終極大獎為價值5,000元家庭電器禮券，在此期間又會每星期抽出「FUN FUN 幸運大獎」，獎品為咖啡店禮券50元。

香港優質標誌局連續第8年舉辦「Q嘜人氣品牌大獎」，今年獎品包括大獎5,000元家庭電器禮券(名額1個)、2獎2,000元超市禮券(名額1個)、3獎1,500元餐飲禮券(名額2個)。抽獎日期定於8月18日，8月27日於Q嘜FB專頁、成報及英文虎報公布結果。期間8星期，每周有「FUN FUN 幸運大獎」，每次抽出4位幸運兒贏得咖啡店禮券，在抽獎日翌日於Q嘜FB專頁公布結果。抽獎活動冀透過專業人員及公開投票，加深公眾對「Q嘜」認證及其優質保證的認識，並選出及嘉許最具人氣的Q嘜品牌。