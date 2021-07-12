拆解新聞｜加州「火積雲」如噴火龍兇猛 如何令消防身陷險境？

美國加州與毗鄰州份近日熱浪下引發大面積山火，團團濃煙直衝1,600米高空。這些在火場上空形成、被美國太空總署形容為「雲中噴火龍」(the fire-breathing dragon of clouds)的「火積雲」(pyrocumulonimbus clouds、fire clouds)，是快速移動的巨大火焰，其能量之大，可以產生類似雷暴的氣象系統，引發風暴和閃電，因而造成更多山火，令撲救困難，讓消防員身陷險境。

火積雲是怎樣形成的？

BBC解釋，當地面和大氣存在若干條件，山火便可以巨大能量「橫掃」大範圍地區，並形成火積雲，可引發行雷閃電、強風和雨。

一般而言，山火因強風蔓延，但巨大火焰負載著極大能量，讓煙霧不會向四周擴散，而會直衝上15,000米高空。因煙霧包含熱能和水份，當其上升至大氣中的平流層(stratosphere)時，水氣便會凝結，形成雲。值得注意的是，火積雲通常在下午當山火最熱的時候形成。例如，上周五，加州死亡谷國家公園熱到攝氏54.4度，其高溫是火積雲形成的條件之一。

火積雲威力是何等強大？

當火積雲在火場上空形成，它可讓火勢快速蔓延。有時候，火積雲會形成閃電，觸發更多山火，但有時候卻會帶來雨勢。提供加州西部山火資訊的Lisa Cox解釋，入夜後氣溫稍降，火積雲便會「塌下來」，濃煙、山火餘燼「從天而降」，又可能在地上引起火勢。這種情況下，火舌可到達距離主火場很遠的地區，加上濃煙令視野不清，消防飛機無法參與灌救。

加州大學氣象學家Daniel Swain分析加州利頓(Lytton)上空的火積雲衛星影像後發文，形容「這是火風暴(firestorm)，引起數千次閃電，以及不計其數的新火頭」，「我認為這是我迄今見過最厲害的一次」。國家氣象局上周五下午在內華達州雷諾(Reno)錄得多次由火積雲觸發的雷電。

消防如何應付這種「惡火」？

倫敦國王學院(King's College London)地球觀測教授Martin Wooster指出，類似的烈火很難應付，空投水彈固然是常用方法，但要有效控制火勢，便需等候當地天氣轉變。熱浪下，加州山火因火積雲而快速蔓延，Cox指出，加州消防員直接面對山火，會很危險，「他們日間救火實在太危險了，到晚上，他們可接近一些火點灌救，但也要視乎情況。

今後會愈來愈多見火積雲嗎？

根據Yale360，北美西部平均每年有25宗火積雲報告。Wooster指出，近年火積雲報告增多，可能是人們獲得相關氣象資訊後多加注意，也可能是與當局取得更好的地面雷達及衛星數據有關。他指，部分地區近年如山火等「火活動」(fire activity)加劇，除了與人們如何使用土地有關(例如亞馬遜地區)，也很大可能與氣候變化有關。

例如，衛星數據顯示，澳洲和北美部分地區近數十年的「火活動」較之前厲害，這可能與氣候變化有關，而「極端火警」(extreme fires)增多，導致更多火積雲出現。科學家早已預測，氣候變化可能令火積雲增多。