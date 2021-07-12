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拆解新聞｜加州「火積雲」如噴火龍兇猛 如何令消防身陷險境？
16 分前
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拆解新聞新聞分析加州山火火積雲熱浪熱浪侵襲氣候變化全球暖化山火極端天氣
拆解新聞｜加州「火積雲」如噴火龍兇猛 如何令消防身陷險境？
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加州山火「漏斗形」濃煙不斷升上半空。(路透社)
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加州Lassen縣本月9日拍得火積雲。(互聯網)
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加州多伊爾(Doyle)房屋被山火吞噬。(美聯社)
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消防機在俄勒岡州投水彈灌救山火。(美聯社)
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加州山火火場濃煙密布，消防撲救困難。(路透社)
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加州消防員面對「惡火」，危機四伏。(美聯社)

美國加州與毗鄰州份近日熱浪下引發大面積山火，團團濃煙直衝1,600米高空。這些在火場上空形成、被美國太空總署形容為「雲中噴火龍」(the fire-breathing dragon of clouds)的「火積雲」(pyrocumulonimbus clouds、fire clouds)，是快速移動的巨大火焰，其能量之大，可以產生類似雷暴的氣象系統，引發風暴和閃電，因而造成更多山火，令撲救困難，讓消防員身陷險境。

火積雲是怎樣形成的？

BBC解釋，當地面和大氣存在若干條件，山火便可以巨大能量「橫掃」大範圍地區，並形成火積雲，可引發行雷閃電、強風和雨。

一般而言，山火因強風蔓延，但巨大火焰負載著極大能量，讓煙霧不會向四周擴散，而會直衝上15,000米高空。因煙霧包含熱能和水份，當其上升至大氣中的平流層(stratosphere)時，水氣便會凝結，形成雲。值得注意的是，火積雲通常在下午當山火最熱的時候形成。例如，上周五，加州死亡谷國家公園熱到攝氏54.4度，其高溫是火積雲形成的條件之一。

火積雲威力是何等強大？

當火積雲在火場上空形成，它可讓火勢快速蔓延。有時候，火積雲會形成閃電，觸發更多山火，但有時候卻會帶來雨勢。提供加州西部山火資訊的Lisa Cox解釋，入夜後氣溫稍降，火積雲便會「塌下來」，濃煙、山火餘燼「從天而降」，又可能在地上引起火勢。這種情況下，火舌可到達距離主火場很遠的地區，加上濃煙令視野不清，消防飛機無法參與灌救。

加州大學氣象學家Daniel Swain分析加州利頓(Lytton)上空的火積雲衛星影像後發文，形容「這是火風暴(firestorm)，引起數千次閃電，以及不計其數的新火頭」，「我認為這是我迄今見過最厲害的一次」。國家氣象局上周五下午在內華達州雷諾(Reno)錄得多次由火積雲觸發的雷電。

消防如何應付這種「惡火」？

倫敦國王學院(King's College London)地球觀測教授Martin Wooster指出，類似的烈火很難應付，空投水彈固然是常用方法，但要有效控制火勢，便需等候當地天氣轉變。熱浪下，加州山火因火積雲而快速蔓延，Cox指出，加州消防員直接面對山火，會很危險，「他們日間救火實在太危險了，到晚上，他們可接近一些火點灌救，但也要視乎情況。

今後會愈來愈多見火積雲嗎？

根據Yale360，北美西部平均每年有25宗火積雲報告。Wooster指出，近年火積雲報告增多，可能是人們獲得相關氣象資訊後多加注意，也可能是與當局取得更好的地面雷達及衛星數據有關。他指，部分地區近年如山火等「火活動」(fire activity)加劇，除了與人們如何使用土地有關(例如亞馬遜地區)，也很大可能與氣候變化有關。

例如，衛星數據顯示，澳洲和北美部分地區近數十年的「火活動」較之前厲害，這可能與氣候變化有關，而「極端火警」(extreme fires)增多，導致更多火積雲出現。科學家早已預測，氣候變化可能令火積雲增多。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/拆解新聞｜加州「火積雲」如噴火龍兇猛-如何令消防身陷險境？-275907
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