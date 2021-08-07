拆解新聞｜南韓女射手安山勇奪3金 為何一頭短髮被轟女權主義者

女性剪短髮是正常不過的事，但為南韓在東京奧運射箭項目奪得3面金牌的女射手安山，卻因參賽時一頭短髮遭網民攻擊，標籤她是女權主義者，在南韓這字眼會被聯想到仇視男性。其中一名男網友說，「她贏了金牌很好，但一頭短髮令其看來像女權主義者。若她真的是，我收回對她的支持。所有女權主義者應該去死。」但隨著抨擊安山的聲音愈來愈多，撐她的聲音也日漸增加。

20歲的安山首次出戰奧運，為國家奪得3面金牌後，有網民翻查她過去在社交網的帖文，認為她使用了「厭男用語」，指控她為「厭男主義者」。網民對安山謾罵及人身攻擊，並在她的Instagram洗版留言及傳訊息要求她道歉，甚至要求取消其金牌資格。安山曾解釋剪短髮只是因為方便，但難以平息事件。南韓射箭協會也在上月底發表聲明，希望公眾不要再評論安山髮型，還說希望大眾「救救安山選手」。總統文在寅雖無直接批評攻擊安山的人，但在讚揚她的同時，還說：「一個人的偉大成就背後，有反覆的訓練和極其孤單的孤獨感，有時還要與過度的期待及歧視作鬥爭。」他又指若大家對彼此的生活充滿感情，絕不會貶低汗水和努力的價值，似乎是回應安山事件。

南韓女性貼短髮照撐安山

數以萬計南韓女性也開始在社交網張貼她們的短髮照，稱短髮並沒有令她們看來少了女性的感覺。南韓男性一直被指大男人主義、歧視女性，但過去10年隨著#MeToo運動和廢除禁止墮胎法，女性的地位獲提高，而安山引發的新一輪運動會否推動情況進一步改變呢？Han Jiyoung在Twitter以標籤#women_shortcut_campaign，發起短髮運動，她向英國廣播公司(BBC)稱，當見到男性佔多數的網上世界並非一、兩人，而是很多人發表針對安山的歧視女性言論時，她覺到有問題。

這些反女權主義者大部分是年輕男性，但也包括年長男性，甚至部分是女性。Jiyoung說，「這種集體攻擊……發出的訊息是男性可控制女性身體，以及女性要隱藏她們女權主義者的身份。」她認為發起「短髮運動」可展示對奧運女運動員的支持，這將有效解決目前問題。數以萬計女性在社交網張貼短髮照，不少人展示了剪髮前後的長髮和短髮照。另有人說，安山的髮型令她們走去剪頭髮。

為何短髮與女權主義有關？

即將推出新書《南韓#MeToo運動》的作者Hawon Jung說，在2018年南韓的「掙脫束腹內衣」運動中，年輕女性挑戰長期以來美麗的標準，去剪短頭髮和不化妝，自此之後短髮和女權主義被連結在一起，「許多年輕女權主義者以剪短頭髮作為一種政治表達」，但這種女權醒覺，卻引起南韓男性很大反應，認為她們做得過了頭。

貶低男性那話兒手勢掀社會爭議

性別問題在原是父權國家的南韓其實一直沒完沒了，在安山事件前，南韓已爆出一場手勢風波，有商家躺著也中槍。有關手勢被男性認為是模仿女權主義者一個嘲諷男人生殖器官小的手勢──母指與食指拉近留下一條小罅。便利店GS25和一間炸雞連鎖店的的廣告因為類似該手勢，有人發起杯葛，雖然廣告似乎與政治表達無關，但兩間公司被逼「跪低」道歉。GS25會長雖然就廣告引起部分人痛苦道歉，並稱會調查負責設計海報的人士，但仍被降職。專家認為，有關道歉壯大了那些憤怒的男性，導致其後安山成為攻擊目標。

Jiyoung指出，男性佔多的網上世界誤導年輕男性，令他們認為他們受壓制來自女性，例如女性在考試取得好成績，搶去他們入讀大學或就業的機會。有男性認為，他們要服18個月兵役，影響他們上位的機會。另外，南韓有十多間女子大學，當中部分大學的畢業生在求職上很吃香，但卻沒有這樣的男子大學。不過，現實是南韓女性的薪酬是男性的63%，薪酬差距在已發展國家中列前茅。