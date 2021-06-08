拆解新聞｜男子賣韓劇遭公開槍決 為何金正恩以嚴刑峻法迎戰外國文化？

北韓去年底實施《防反動思想文化法》，視聽或私藏南韓、美國和日本等國家的電影、錄像、書籍、歌曲、畫作或照片等，最高可判15年勞教，引入或散播外國文化製品者，更可判無期勞教，甚至死刑，江原道元山市據報4月公開槍決一名非法售賣南韓娛樂影音檔光碟和USB的男子。為何領袖金正恩近日要以嚴刑峻法，向外國電影、牛仔褲甚至俚語宣戰？

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英國廣播公司(BBC)引述分析指，金正恩正試圖阻絕人民接觸外來資訊，因為國家在新冠肺炎疫情下愈來愈窘迫。去年初全球爆疫，北韓即鎖國，與毗鄰中國原本頻繁的貿易和貨物往來也停擺，即使早前因疫情紓緩已恢復部分貨物供應，進口仍非常有限。

國家飢荒 人民不能看到外界美好

這樣鎖國，令早已疲弱的經濟更壞，金正恩4月上旬在勞動黨會議上把北韓現況與1990年代大飢荒相提並論，矢言要帶領黨官員進行更艱辛的「苦難行軍」。分析指，估計數以百萬計的北韓人正處於飢餓，金正恩要確保人民繼續迷信於國家的精心策劃的政治宣傳，就不能讓他們瞥見南韓劇集等所展示的美好世界。

新法株連效用

報道北韓槍決販賣南韓影音檔男子的首爾網媒《每日北韓》(Daily NK)，總編輯Lee Sang-Yong告訴BBC，新的《防反動思想文化法》實際是連坐法，「訂明如果工廠內有一名工人違法遭逮，主管也可能受罰，如果子女犯事，父母也可能受罰，平壤政權一直鼓勵的互相監察制度，正由新法強烈地反映出來」，目的是要「粉碎」年輕一代對南韓的任何幻想與著迷，因為平壤認為倘其他國家的文化入侵，便可能導致人民反抗。正如去年逃離北韓的Choi Jong-hoon所言，北韓的情況是，「生活愈困苦，法規與懲罰就愈嚴厲」，「如果沒糧食又生活艱苦，人民就會不滿」。

民眾「你有張良計、我有過牆梯」

為何要殺雞儆猴、安排妻女和500民眾觀看男子槍決？因為當局以往的掃蕩不太奏效。Choi指，多年來，光碟和USB等外國電影等資訊檔的載體，主要經由中國邊境走私入北韓，2002年左右，國安人員突擊搜查一間大學，搜出多達2萬隻CD，「單是一間大學已有這個數量，全國如何？政府大吃一驚，所以加強刑罰」。加上近年加密技術盛行，只要連續三次輸入錯誤密碼，USB便會自毀內容，倘資訊敏感，更可預設只要密碼錯一次，內容即刪除，也可預設USB只能由一部特定電腦讀取，「只有你一人才看到」。如此，當局取締更加困難。

2009年左右，很多私藏或觀看南韓影音檔的人被判入勞教營，但阻嚇仍不夠，因此再加重懲罰。Choi表示，最初是勞教1年，之後加重至3年以上，營裡大半是年輕人，因為他們看外國影片，如今在嚴峻環境下，「如果只看兩小時非法資訊，便要進勞教營3年，(對民眾來說)就是個大問題……在食不果腹的艱難時期，只要有一個家庭成員進勞教營，也是災難」。BBC引述消息指，部分勞教營去年擴充，Choi相信新法下更多人被判勞改。

要求杜絕「外國危險毒素」

金正恩最近發公開信，要求國內的「社會主義愛國青年同盟」嚴打年輕人當中的「不道德、個人主義、反社會主義行為」，要求杜絕外國語言、髮型和服裝等「危險毒素」，《每日北韓》報道，近日有3名青少年因剪韓星髮型、摺起褲腳，而被判勞教。但為何嚴刑峻法下，民眾仍會冒險接觸外國資訊？2009年，年僅16歲的Kim Geum-hyok因給朋友一些K-pop DVD而被捕，最後因父親是平壤的精英階層，賄賂負責的單位，他就獲釋。現已脫北的Kim說，「我們想辦法去看這些戲劇，但無人可以擊退我們的好奇心，我們希望知道外面世界發生甚麼事」。

脫北者：接觸互聯網，才知政府說謊

直至Kim以精英階層身份去北京讀書，有機會接觸互聯網，才發現平壤政府的全是謊話。他說：「最初，我不相信(外界對北韓的描述)，我認為是西方人在說謊、維基百科在說謊，怎能相信這些？我的心與腦是分裂了。所以我看了很多關於北韓的紀錄片，閱讀很多文字資料，之後才發現他們所說大概是真實的，因為合情合理。」因對國家的想法改變，Kim決定脫北，前去首爾。

北韓人心裡埋下怨憤種籽

Choi認為，單看一、兩齣南韓劇集，不能打破國家對意識形態的控制，但亦相信北韓人會懷疑政府宣傳所說的並非事實，「北韓人內心有怨憤的種籽，但他們不知道自己的怨憤應針對些甚麼，這是一種沒方向的怨憤。我心痛的是，即使向他們解釋，他們也不明白，需要有人去喚醒、去啟發他們」。