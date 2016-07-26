拆解新聞｜百密一疏 變種病毒Delta如何「攻陷」澳洲

過去一年，澳洲幾乎與全球新冠肺炎疫情「隔絕」，國民在疫情下生活如常，被稱為Covid normal，民眾照常去餐廳和夜店，出席人群聚集的節慶活動和去人多的劇院。該國靠兩招緊守防線──封閉邊境和強制隔離，有效率達「 99.99% 」；當有個案「走漏」時，當局立即採取行動，封城和追蹤所有密切接觸者。

一周內4大城市相繼封城

最大城市悉尼(Sydney)避免已成日常的封城防疫措施，也是全憑高標準的追蹤系統，惜過去兩星期，遭肆虐印度的變種病毒Delta攻破防線，悉尼一周內確診個案暴增至逾100宗。在6月25日，悉尼宣布封城兩星期，數日後，這場危機擴散至4省和領地。北領地首府達爾文(Darwin)、昆士蘭省首府布里斯本(Brisbane)和西澳首府珀斯(Perth)相繼實施封城，加上其他地區，逾2,000萬澳洲人受新收緊的防疫措施影響，佔全國八成人口。

隔離酒店成溫床

Delta被指是新冠病毒迄今傳染力最強的病株，自去年尾起，澳洲的邊境和防疫系統受到變種病毒衝擊，官方報告顯示即使在酒店獨立房間隔離，入境者仍然受感染。專家質疑，酒店的空氣流通問題和缺乏新鮮空氣是主因，約37萬人曾在酒店隔離，結果走漏10宗便引致爆發。目前在澳洲的兩宗爆發來自酒店隔離者，其中一人是北領地的礦工，他在昆士蘭省隔離時感染，另一宗是一名昆士蘭女子在完成隔離後才確診。

入境現漏洞病毒「乘虛而入」

除了隔離酒店，另一弱點是邊境。澳洲曾經限制國民從爆疫的印度回國，又拒絕爆疫地區旅客入境，但百密總有一疏；入境旅客由穿上保護裝備的警員、護士送往隔離，但其他工作人員，如接載抵境人士的司機，卻沒有防備。悉尼最新爆發的零號病人是一名負責接載機組人員的司機，他從一名乘客感染病毒，他並無接種疫苗，也沒有戴口罩或定期接受病毒檢測，當局也沒有要求他須要那麼做。

專家：Delta是難以對付的敵人

除了上述漏洞，專家指Delta是難以對付的敵人，因為其高傳染率。在新南威爾士省，近乎全部個案是本地傳染，相較早前的病毒只有25%，民眾在店內與帶病毒者擦身而過都可受感染。墨爾本大學人口及公共衛生學院院長Nancy Baxter教授表示，「Delta是極為、高度傳染的病毒，即使接種了疫苗，也可能受到感染。」她指在爆發前，官員在Delta個案中，甚至找不出它的傳染途徑。她認為即使有完美防疫系統，Delta仍是一大挑戰，而現實根本沒有完美防疫系統。

接種疫苗率不高

Delta病毒的威脅也顯示澳洲疫苗接種計劃的失敗，在成年人口中，僅5%人完成接種、29%接種了第一劑疫苗，在經濟合作與發展組織(OECD)中，澳洲是最後一個國家展開接種計劃。專家指，接種一劑的較完成接種的人為多，甚至很多人還未接種，令大家容易感染。少人接種可能與輝瑞疫苗供應不足，以及阿斯利康疫苗出現罕見血栓塞，令民眾產生疑慮有關。專家指，目前只好靠封城和其他防疫限制控制病毒擴散，長遠來說，還是要加快民眾接種疫苗。